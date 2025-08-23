蘋果傳洽Google合作！　新版Siri考慮「採用Gemini」外援

▲ 蘋果內部正為新版Siri展開技術競爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果公司傳出正與Google洽談，考慮採用Google旗下人工智慧（AI）模型Gemini，作為全新Siri語音助理的核心技術，代表蘋果可能邁出將更多人工智慧技術外包的重要一步，也使得兩家公司股價應聲上漲。

知情人士向《彭博》透露，蘋果已和Alphabet旗下Google接觸，討論開發專屬客製化AI模型的可能性，該模型將成為明年推出的新版Siri技術基礎，目前Google已著手訓練一套能在蘋果伺服器環境中運作的專用模型。

消息曝光後投資市場反應熱烈，22日Google股價一度攀升2.9%至每股205.46美元，蘋果股價也上漲1.4%達227.95美元，雙雙創下當日新高。

報導分析，相較其他科技巨頭，蘋果在這波生成式AI浪潮中起步較晚，至今仍難以占據優勢地位。今年初蘋果便曾接洽OpenAI與Anthropic等AI公司，評估是否採用ChatGPT或Claude技術來重新打造Siri的智慧核心。

據悉，蘋果內部正進行一場「技術競賽」，同時開發兩個不同版本的新Siri系統。其中代號「Linwood」的版本採用蘋果自家模型，而「Glenwood」版本則仰賴外部技術支援，公司高層預計在數周內決定最終技術路線。

原先備受期待的Siri重大升級計畫已嚴重延宕，依照原訂時程，新版Siri應能存取用戶個資執行複雜指令，並支援完全語音操控設備功能，但因工程技術挫折，從今年春季延後至明年推出，也導致AI部門主管詹南德瑞亞（John Giannandrea）被調離Siri開發團隊，現由軟體部門負責人費德里吉（Craig Federighi）和開發Vision Pro頭戴裝置的洛克威爾（Mike Rockwell）接手主導。

然而，蘋果AI模型團隊正面臨人才流失危機。今年7月基礎模型團隊主管龐若明（Ruoming Pang）跳槽至Meta，獲得高達2億美元豐厚待遇及新成立的超智慧實驗室（Superintelligence Labs）高階職位。隨後多名同事陸續離職，留任的員工也紛紛面試其他職缺。

不過，蘋果並未放棄自主研發，近期開始測試首個兆級參數AI模型，相較目前數據中心運行的1500億參數系統有顯著進步，但仍遠遠落後於OpenAI的數兆級參數技術水準。

執行長庫克在近期員工大會中強調，蘋果必須在AI領域獲勝並加大投資力度。他樂觀表示，蘋果雖然很少在新興市場搶得頭香，但最終總能提供更優秀的產品體驗。