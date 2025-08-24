　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

▲台電核三廠。（圖／台電提供）

▲台電核三廠。（圖／台電提供）

記者張靖榕／綜合報導

針對7月26日與8月23日共31件立委罷免案與1件核三重啟公投費用，中選會今天表示，因公投與罷免案有重疊，可以撙節支出，公投案約花費新臺幣11億4000萬元，31件立委罷免案則花費約4億280萬元。

國民黨立委羅明才、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、馬文君與游顥罷免案今天投開票，並在投票結束後隨即開票，連同7月26日24位國民黨立委與停職的新竹市長高虹安罷免案，共32件罷免案全遭否決。

此外，核三重啟公投雖然同意票434萬1432張，大於不同意票151萬1693張，但同意票未達1/4通過門檻的500萬523張票，公投結果為不通過。

針對選務經費，中選會今天說，原本估計每件區域立委罷免案約1600萬元至2000萬元；但因8月23日公投選務與7月26日、8月23日罷免選務部分期間重疊，因此有撙節開支。

中選會表示，核三重啟公投約花費11億4000萬元；7月26日的24件立委罷免案，約花費3億4580萬元，8月23日的7件立委罷免案約花費5700萬元。

中選會說，至於7月26日舉行的高虹安罷免案花費約3101萬元，依法屬於地方政府預算，也就是這筆經費依法由新竹市政府編列支出，並非中央預算。

08/22 全台詐欺最新數據

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

中選會：核三公投花費11.4億、31立委罷免案花4億

