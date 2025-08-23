核三公投差66萬票過關！趙少康點3大關鍵　嗆民進黨「給臉不要臉」

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

823核三重啟公投結果出爐，同意票434萬張、不同意票151萬張，儘管同意票高出不同意票近283萬張，卻因未達500萬票門檻而宣告未通過。對此，資深媒體人趙少康也點出公投未過關的3大關鍵原因，並痛批民進黨「不要給臉不要臉」，若執政者執迷不悟，2026、2028的選舉恐將遭人民用選票教訓。

趙少康指出，同意票數占投票權人總數的21.7%，比不同意票多出2.83倍，雖因投票率僅29.53%而未過關，但仍展現龐大的民意支持。他分析，此次核三延役公投沒有綁大選，大家又對民進黨沒有信心，認為就算公投通過民進黨也還是不理，加上賴清德在公投前說出「安全是科學問題，公投不能決定核三重啟」的話潑冷水，是這次公投未過關的3大主因，不過依然有超過400萬人投下同意票，能有這樣的結果已相當不容易。

趙少康認為，民進黨在公投制度推行初期，擔心參與率不足，要求公投綁大選；但當結果不利後，又改為堅持公投須單獨舉行，這是「典型的賴皮性格」，本次公投若能與大選合併舉行，核三延役差距66萬票的缺口極可能被補上。

趙少康更點名民進黨兩大核心價值——「台獨」與「反核」，前者將台灣推向戰爭風險，後者導致供電不穩、電價高漲與台電財務惡化，「民進黨口口聲聲愛台灣，卻做的盡是害台灣的事。」他強調，即使在屏東等綠營大票倉，同意票仍高於不同意票，足見反核政策已不再符合多數人民期待。

最後，他直言，434萬同意票已經是民眾「給民進黨的一個機會、一個台階下」，若賴清德政府仍執迷不悟，「不要給臉不要臉，就是自取其辱。」