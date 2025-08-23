　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核三延役公投「投票率近年新低」闖關失敗　他嘆11億公帑打水漂

▲▼823核三重啟公投開票作業進行中。（圖／記者陳家祥攝）

▲823核三重啟公投。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

核三重啟公投今（23日）投開票作業，雖然選前民調一面倒支持核三重啟公投，但最終結果出爐，正方取得434萬1432同意票、21.7%，離門檻仍有近70萬的差距，總投票率落在29.53%，是近年來投票率最低公投。而在野黨指責大罷免花費5億「勞民傷財」、「浪費錢」同時，核三重啟公投斥資11億。綠委楊曜就認為，應該是先確認核三設施無安全疑慮後，才進行後續討論或公投，假設公投案通過但核三卻被認定有安全風險，大家豈不是白忙一場？打了水漂的11億、浪費公帑的公投。

民眾黨立院黨團在今年4月18日於立法院提案核三重啟公投，5月20日經表決後通過。公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」最終結果出爐，正方取得434萬1432同意票、21.7%，離25%門檻500萬523張門檻仍有近70萬的差距，總投票率落在29.53%，是近年來投票率最低公投。

依現行《公民投票法》規定，公投案通過的門檻為「同意票大於不同意票，且同意票須達全國投票權人4分之1以上」。若通過，應由總統或權責機關實行必要處置；若公投案未通過，2年內不得再重複提出。以此次公投案計算，門檻約是500萬523人。

中選會辦理1件全國性公投案的選務經費約需新台幣11億元，立委罷免案平均1件約1600萬元至2000萬元。若立委罷免案以每案2000萬元計算，目前已成案的26位國民黨立委罷免案與1件公投案，最高共需花費約16.2億元。

然而，斥資11億的公投案反應冷淡，投票率僅有三成，以往年為例，同樣未綁大選的2021年「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」四大公投，投票率約在四成上下。與此次公投較為接近的，要追溯到2008年游錫堃提「討黨產」公投、前財政部長王建煊提「反貪腐」公投，投票率約26%，但主因是，時任國民黨主席的吳伯雄質疑公投被扭曲、綁架，因此發起拒領公投票。

此次公投叫好不叫座，綠委楊曜認為，民眾黨提起的核三重啟公投案，需動支第二預備金超過11億元，而公投主文竟是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」明明應該是先確認核三設施無安全疑慮後，才應該進行後續討論或公投，假設公投案通過但核三卻被認定有安全風險，大家豈不是白忙一場？打了水漂的11億、浪費公帑的公投。

更多新聞
如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

如何促進朝野對話？　賴清德：立院協商要加強、2院長協商可發揮效果

重啟核三公投、大罷免投票今（23日）結束，總統賴清德晚間發表談話。賴也提出「四項調整」，包含啟動必要人事改組、調整施政順序、調整行政、立法互動、調整國家財政體質。媒體追問如何調整行政、立法互動、有什麼更具體方式促進朝野對話，賴清德回應，過去一年多來，立法院朝野協商可以再加強、再發揮功能，行政院跟立法院兩院院長過去也有透過正常管道協商，這些都可以發揮效果。

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

彰核三公投結果：26鄉鎮壓倒性同意

恆春「70%支持」變16%　周春米酸藍白胡扯

恆春「70%支持」變16%　周春米酸藍白胡扯

核三延役公投結果出爐　賴清提三大原則：政府不會排除先進核能

核三延役公投結果出爐　賴清提三大原則：政府不會排除先進核能

