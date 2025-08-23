認了823罷免「結果可預料」！王婉諭：民主不是撕裂社會的工具

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

823第二波立委罷免案結果揭曉，包含國民黨籍林思銘在內的7名立委全數過關，未遭罷免。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，這是選民的共同決定，各界必須尊重民意，也提醒所有政治人物，「民主不是撕裂社會的工具，而是推動共好的契機」。

王婉諭稍早在臉書發文指出，雖然結果早在726投票後已可預料，但仍要向新竹第二選區投入罷免運動的志工與夥伴表達感謝，這些志工沒有龐大資源，卻仍在市場、社區、公園與夜市奔走宣講，「你們對改變的渴望，是這座城市最勇敢、最美的風景。」相信這份力量終將推動新竹改變，成為這場公民運動最珍貴的禮物。

針對林思銘，王婉諭也公開呼籲，不要辜負選民的託付，更不能忽視公民的提醒，林在未來任期兩年內，必須正面回應爭議，堅守代議士本分，為新竹縣與人民發聲，「踏實為這座城市帶來改變，才能讓新竹更好。」

王婉諭認為，這場投票是一記警鐘，不僅對執政團隊與本土陣營，更是對所有政治人物的提醒，台灣不能因政治分歧而停滯，民主更不能陷入僵局，「不分顏色、不分立場，多數台灣人都期許政治能解決問題、守護主權、正視社會挑戰。」

王婉諭最後強調，民主的真諦在於理性溝通與相互理解，各政黨唯有跨越分歧、攜手合作，才能面對當前嚴峻的內外挑戰。