核三公投超冷清！PTT點「2大原因」投票率創新低：不意外

▲公投開票作業進行中。（圖／記者陳家祥攝）



記者施怡妏／綜合報導

今天（23日）是重啟核三公投的投票日，不過各縣市都出現投票所冷清的狀況。至中午為止，全縣投票率只有14%左右，跟過去的公投相比簡直是天壤之別。有網友指出，黃仁勳都公開支持核能，「結果核三公投還是很冷清，台灣人不愛核電嗎？」對此，有網友點出2大原因。

有網友在PTT發文，「核三公投很冷清 ，台灣人不愛核電嗎？」貼文曝光，網友點出2大原因，因為這次只有一個公投案，也沒有綁其他大選，大家投票意願低，甚至有很多人根本不知道有公投案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「很正常吧，沒綁大選，很難有高投票率」、「很多人以為只有罷免，不想回去投」、「一來很多人不知道，有區連通知單都沒收到；二來公投完也沒用，沒強制力」、「主要是投了也沒用，民進黨就擺爛不執行」、「我這種一大早去投的，根本連通知都沒收到」、「誰會沒事去投公投，沒綁大選就注定沒戲」。

據了解，彰化縣公民選票共有104萬2775位，但今天各鄉鎮投開票所都冷冷清清。有工作人員就說，從來沒看過這麼少人來投票，甚至開玩笑說「工作人員比投票的人還多」。有人分析，主要是因為今天只有「重啟核三」這一個公投案，投票意願低落。

2021年，包括反萊豬、公投綁大選、重啟核四和珍愛藻礁四項公投，彰化縣總投票率達到41%。但這次只有一個案子，民眾投票意願明顯低很多，有選務人員分析，有可能難得遇到天氣好、又是開學前最後週末，很多人都選擇出門旅遊，投票所自然就冷清了。

►不斷更新／開票了！大罷免7選區結果一次看