政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

▲投票狀況。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中今天進行核三延役公投以及三名藍營立委罷免公投，其中，第二選區顏寬恒立委罷免投票，上午投票率約莫3成左右。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

台中今天有中二選區顏寬恒、中三選區楊瓊瓔、中八選區江啟臣等三名國民黨立委面臨罷免考驗。地方粗估今天上午，三區投票率都已破三成，連帶這三區公投投票率也突破三成，其中又以新社地區公投投票率最高，逼近4成，但其他地區公投投票狀況冷清，都在2成以下。

台中今天除了核三延役公投之外，還有立委第二選區顏寬恒、第三選區楊瓊瓔，以及第八選區江啟臣等罷免投票案。地方人士觀察，三個選區投票率都突破3成，約莫在3成到3成4之間，其中又以中八選區最為踴躍，罷免也帶動該三區的公投投票率，最高超過3成9。

但除了罷免投票三區之外，台中市其他單純公投投票地區之投票狀況都不踴躍，截至上午為止，投票率都不到2成。

▲投票狀況。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市其他單純公投投票地區之投票狀況都不踴躍，截至上午為止，投票率都不到2成。（圖／記者游瓊華攝）

此次公民投票的投票權人年齡資格，依法以法定公投日(8月23日)前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國96年8月23日以前（包括當日）出生，並在中華民國繼續居住6個月以上，且未受監護宣告者。

這次公投台中市有241萬6540人有投票權，其中首投族約莫9.3萬人，民政局也在全台中市設置1898個投開票所，以便民眾投票。

