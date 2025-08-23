不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

記者黃君瀚／綜合報導
第二波大罷免投票今（23）日舉行，全台灣共有7個國民黨區域立委進入職務保衛戰。下午4點投票結束，目前正進行開票作業，《ETtoday新聞雲》帶來最即時的罷免成敗不斷更新。
17:00：開票1小時，7立委選區不同意罷免票數領先近2倍
16:45：7立委選區不同意罷免票持續領先中
16:30：開票30分鐘，7立委選區不同意罷免票領先擴大
16:15：各選區陸續開票，7立委選區不同意罷免票暫時領先
16:00：投票結束，各選區開票作業進行中
根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案須同時符合「同意票多於不同意票」及「同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上」兩項門檻才算通過。此外，罷免案若失敗，被罷免人的任期之內不能再提出罷免案。
|縣市
|被罷免人
|同意罷免門檻
|同意票
|不同意票
|結果
|新北市
|羅明才
|74,913票
|32,190
|62,865
|開票中
|新竹縣
|林思銘
|59,625票
|21,223
|43,366
|開票中
|台中市
|顏寬恒
|76,936票
|38,450
|68,832
|開票中
|台中市
|楊瓊瓔
|65,150票
|29,218
|53,165
|開票中
|台中市
|江啟臣
|52,213票
|24,156
|44,670
|開票中
|南投縣
|馬文君
|46,039票
|13,471
|24,299
|開票中
|南投縣
|游顥
|48,767票
|12,916
|22,064
|開票中
*最終票數請以中選會公告為準
