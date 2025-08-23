不斷更新／追不上！不同意罷免票數「領先快2倍」

記者黃君瀚／綜合報導

第二波大罷免投票今（23）日舉行，全台灣共有7個國民黨區域立委進入職務保衛戰。下午4點投票結束，目前正進行開票作業，《ETtoday新聞雲》帶來最即時的罷免成敗不斷更新。

17:00：開票1小時，7立委選區不同意罷免票數領先近2倍

16:45：7立委選區不同意罷免票持續領先中

16:30：開票30分鐘，7立委選區不同意罷免票領先擴大

16:15：各選區陸續開票，7立委選區不同意罷免票暫時領先

16:00：投票結束，各選區開票作業進行中

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案須同時符合「同意票多於不同意票」及「同意票達原選舉區選舉人總數1/4以上」兩項門檻才算通過。此外，罷免案若失敗，被罷免人的任期之內不能再提出罷免案。

縣市 被罷免人 同意罷免門檻 同意票 不同意票 結果 新北市 羅明才 74,913票 32,190 62,865 開票中 新竹縣 林思銘 59,625票 21,223 43,366 開票中 台中市 顏寬恒 76,936票 38,450 68,832 開票中 台中市 楊瓊瓔 65,150票 29,218 53,165 開票中 台中市 江啟臣 52,213票 24,156 44,670 開票中 南投縣 馬文君 46,039票 13,471 24,299 開票中 南投縣 游顥 48,767票 12,916 22,064 開票中

*最終票數請以中選會公告為準