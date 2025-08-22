快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

▲對於葉丙成（圖右）請辭，鄭英耀（中）表示尊重。（資料照／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，儘管未違反性平法，但葉丙成已經主動請辭。教育部長鄭英耀今（22日）表示，尊重葉政次請辭決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成從5月底開始請假至今。教育部今天公布調查結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法，但葉丙成稍早發布聲明，指對3個月來造成社會紛擾，表達非常歉疚。他表示，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部的政務推動不會因此受到影響，今天下午已向教育部長鄭英耀請辭，也希望同學能早日走出情緒低潮。

對於葉丙成請辭，教育部長鄭英耀說明，葉丙成主動請辭，以承擔責任，避免影響教育部政務推動。在調查結果公布後，第一時間以文字回應表達十分歉疚並引以為鑒，隨後即請辭政務次長職務。

鄭英耀表示，葉政次自去年5月上任以來，積極推動多項教育政策與改革，包括AI人才培育、強化自主學習機制、新五專制度，以及青年百億海外圓夢基金計畫等，皆展現對教育的熱情與責任感。葉政次亦善用人脈資源，搭起教育與產業之橋梁，邀請各界專家學者分享國際趨勢，協助師生面對未來挑戰，其努力與貢獻有目共睹，教育部予以肯定。

鄭英耀指出，尊重葉政次請辭決定，期盼未來在教育的道路上，大家仍能秉持初衷，持續為學生、為教育共同努力。