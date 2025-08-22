教育部護葉丙成！女學生「自○通報」崩潰：想離開這醜陋世界

▲教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法。（圖／教育部提供）

記者閔文昱／綜合報導

教育部歷經三個月調查，認定政務次長葉丙成在台大性平案中「未違反性平法」，卻引爆社會強烈反彈。當事女學生今（22日）一度在社群僅留「對不起」後關閉帳號，讓外界憂心。稍晚她重啟帳號，長文傾瀉情緒，直言「哭了一整天，外加自○通報」，更質問教育部長與行政院「有沒有看到這個痛？」

女學生文中痛斥，教育部調查結果形同再給她一記「鐵拳」，雖感謝議員黃淑君趕赴台大陪伴，與立委范雲透過助理傳來關心，但至今仍難以走出陰影。她直言，「我想給大家看葉丙成的嘴臉，多麼的噁心」，教育部宣稱「肉眼看不到」個資外洩，等同自欺欺人，並反問葉是否有真心悔改，「自有公評」。

▲受害女學生發文。（圖／翻攝自當事人Threads）

除了向外界致謝，女學生更寫下自責之語，坦言不知道要多麼努力才能保護受傷的自己，「我其實還是很想自○離開這個醜陋的世界，一個人安靜待著，一步步，親手把自己推向地獄。」文字中流露強烈的絕望感。

葉丙成則在調查結果公布後，宣布請辭以承擔責任，但僅表示歉疚，並未正面回應女學生的心聲。教育部長鄭英耀對外強調「尊重決定」，同時肯定葉過去的政策貢獻。然而輿論普遍不買單，認為「宣布請辭卻一句道歉的話都不願意跟她說，真的太可惡了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995