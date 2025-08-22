　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部護葉丙成！女學生「自○通報」崩潰：想離開這醜陋世界

▲教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法。。（圖／教育部提供）

▲教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法。（圖／教育部提供）

記者閔文昱／綜合報導

教育部歷經三個月調查，認定政務次長葉丙成在台大性平案中「未違反性平法」，卻引爆社會強烈反彈。當事女學生今（22日）一度在社群僅留「對不起」後關閉帳號，讓外界憂心。稍晚她重啟帳號，長文傾瀉情緒，直言「哭了一整天，外加自○通報」，更質問教育部長與行政院「有沒有看到這個痛？」

女學生文中痛斥，教育部調查結果形同再給她一記「鐵拳」，雖感謝議員黃淑君趕赴台大陪伴，與立委范雲透過助理傳來關心，但至今仍難以走出陰影。她直言，「我想給大家看葉丙成的嘴臉，多麼的噁心」，教育部宣稱「肉眼看不到」個資外洩，等同自欺欺人，並反問葉是否有真心悔改，「自有公評」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受害女學生發文。（圖／翻攝自Threads）

▲受害女學生發文。（圖／翻攝自當事人Threads）

除了向外界致謝，女學生更寫下自責之語，坦言不知道要多麼努力才能保護受傷的自己，「我其實還是很想自○離開這個醜陋的世界，一個人安靜待著，一步步，親手把自己推向地獄。」文字中流露強烈的絕望感。

葉丙成則在調查結果公布後，宣布請辭以承擔責任，但僅表示歉疚，並未正面回應女學生的心聲。教育部長鄭英耀對外強調「尊重決定」，同時肯定葉過去的政策貢獻。然而輿論普遍不買單，認為「宣布請辭卻一句道歉的話都不願意跟她說，真的太可惡了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日知名禪寺爆性醜聞！20女高中生合宿修行「慘遭淫僧下手」
快訊／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲850點
快訊／吃屎哥又來！羅明才反罷選前之夜鬧場「朝舞台撒冥紙」
沈玉琳再發聲！　孫德榮曬私下對話
快訊／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯
郭智輝請辭　卓榮泰晚間發聲了
教育部長鄭英耀2度請辭　賴清德親自致電慰留
教育部拖90天護葉丙成！女學生留「對不起」關閉帳號
獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部護葉丙成！女學生「自○通報」崩潰：想離開這醜陋世界

教育部拖90天護葉丙成！女學生留「對不起」關閉帳號　議員曝現況

七夕前夕桃花轉旺！舊愛回頭率最高TOP3星座可能復合成功

食藥署揭密涼感噴霧作用原理！醫師示警：3類人不適合使用

比BLACKPINK門票還難搶！島語自助餐插旗高雄　開幕首夜爆人潮

23:00鬼門開！情侶鬼月「8大禁忌」一次看　最好別視訊、壁咚

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

教育部護葉丙成！女學生「自○通報」崩潰：想離開這醜陋世界

教育部拖90天護葉丙成！女學生留「對不起」關閉帳號　議員曝現況

七夕前夕桃花轉旺！舊愛回頭率最高TOP3星座可能復合成功

食藥署揭密涼感噴霧作用原理！醫師示警：3類人不適合使用

比BLACKPINK門票還難搶！島語自助餐插旗高雄　開幕首夜爆人潮

23:00鬼門開！情侶鬼月「8大禁忌」一次看　最好別視訊、壁咚

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

遺體修復師淪毒蟲！虐殺小女友　陳修將「3度染毒」再遭判刑

反思館長現象？　對兩岸交流的示範效應及其侷限

川普么女百萬AP金錶上手貴氣出海　愛馬仕柏金包當媽媽包

快訊／鮑爾釋出降息訊號！美國道瓊大漲850點

沈玉琳再發聲「暫不會客」！　孫德榮曬私下對話曝原因

快訊／通緝犯遛狗遭開16槍慘死　警逮22歲女、27歲男共犯

宋晟睿雙響破後勁神話解密關鍵！笑曝平野扮2號：都自己當裁判

超逼真草莓果醬吐司變成「電源開關」！日本搞怪設計把美味藏入生活

郭智輝請辭　卓榮泰尊重：感謝為台灣擘畫政策願景

快訊／吃屎哥又來！羅明才反罷選前之夜鬧場「朝舞台撒冥紙」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

快訊／14:06南部發生有感地震！震度估4級以上

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今晚11：00鬼門開「注意十大禁忌」　一票人不信

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

快訊／14:06台南南化區規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

更多熱門

相關新聞

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

教育部拖90天護葉丙成！女學生關閉帳號

教育部於6月22日公布政務次長葉丙成涉及台大校園性平案個資外洩調查結果，認定葉未違反性平法，卻引發社會譁然。葉丙成隨後主動請辭，教育部長鄭英耀表示尊重並肯定葉過去貢獻，不過受害女學生卻突然在社群平台發文「對不起」後關閉帳號，讓不少網友憂心其安危。對此，新北市議員黃淑君也透露了女學生目前現況。

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

關鍵字：

教育部性平案葉丙成台大輿論

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面