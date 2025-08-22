　
教育部拖90天護葉丙成！女學生留「對不起」關閉帳號　議員曝現況

▲▲調查小組認定葉丙成未違法性平法，葉丙成仍主動請辭。（圖／教育部提供）

▲調查小組認定葉丙成未違法性平法，葉丙成仍主動請辭。（圖／教育部提供）

記者閔文昱／綜合報導

教育部於6月22日公布政務次長葉丙成涉及台大校園性平案個資外洩調查結果，認定葉未違反性平法，卻引發社會譁然。葉丙成隨後主動請辭，教育部長鄭英耀表示尊重並肯定葉過去貢獻，不過受害女學生卻突然在社群平台發文「對不起」後關閉帳號，讓不少網友憂心其安危。對此，新北市議員黃淑君也透露了女學生目前現況。

爭議源自今年4月底，葉丙成於社群貼文中談及台大性平案，卻未經當事人同意公開截圖，導致女學生個資外洩。事後該生多次懇求刪文，葉僅以馬賽克處理部分資訊，拒絕完全撤文，18名同學代為陳情也遭連帶曝光。5月20日，葉在中央大學演講時更遭學生當眾質問，場面一度僵持，他未回應隨即離場，事件因此全面引爆。

教育部原先承諾一個月內完成調查，但葉丙成以「調養身心」為由請假，調查進度延宕至三個月後才公布。結果指出，雖不構成違反性平法，仍涉及是否觸及個資法與政務官職務規範，建議教育部另依規處理。消息出爐後，受害女學生在社群平台僅留下一句「對不起」便關閉帳號，引發各界擔憂，新北市議員黃淑君隨後證實女學生「目前平安」。

葉丙成則在聲明中表示，對社會爭議深感歉疚，請辭是為承擔責任並避免拖累教育部政務推動，也希望女學生能早日走出情緒陰霾。鄭英耀肯定其任內推動AI人才培育、青年海外基金等多項政策，但強調制度應維持公正，呼籲社會給予當事人空間，同時提醒所有教育工作者，守護學生權益必須高於個人形象與聲量。

08/21 全台詐欺最新數據

