　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」遭刑拘15天

▲▼打電話、通話、打字、傳訊息、簡訊、手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸一名老師傳訊息性騷擾三名女學生，法院認定是「隔空猥褻」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸陝西一名班主任竟然性艘擾女學生，擔心事跡敗露，另開微信聊天小號，向所帶班級三名未滿18歲的女學生發送「約開房」「包養」等性暗示信息，並許諾「優秀畢業生」等條件引誘。學生向校方舉報後，警方介入調查。之後，法院認定該案因涉及「隔空猥褻」標準引發社會關注，判決為同類案件處理提供重要參考。

根據大陸《中國裁判文書網》釋出判決文，陝西一名職業中等學校的班主任老師，馬某某通過微信小號多次給班上三名未成年女學生發送不雅訊息，後學生向該校女生工作部老師反映，老師報警。警方認為馬某某的行為構成猥褻，並對其作出行政拘留15日的行政處罰決定。馬某某不服，遂提起行政訴訟請求撤銷警方對其作出的行政處罰決定書。

《紅星新聞》報導指出，近日，陝西安康鐵路運輸法院公佈本案一審行政判決書，認為警方作出的行政處罰決定證據確鑿充分，適用法律、法規正確，量罰適當，符合法定程序，駁回馬某某的訴訟請求。警方認定其行為構成猥褻，決定行拘15日。

判決文書披露事件發生經過，馬某某是陝西旬陽市某職業中等學校的一名老師，2023年10月至2024年5月期間，馬某某以其擔任班主任的身份，先後讓本班學生汪某某、華某某、張某某分別添加其微信小號，然後多次以微信聊天的方式向這三名學生發送「約你開房洗澡」「包養你」等不堪內容。

馬某某並以「給優秀畢業生、優秀班幹部」、發送酒店位置等引誘學生，提出與學生發生性行為。後有學生向學校女生工作部老師反映了該情況，學校經調查瞭解相關情況後，由女生工作部老師向警方報案。

2024年7月10日，旬陽市公安局對馬某某作出行政拘留15日的行政處罰決定。警方認為，馬某某身為教師，造成學生心理恐慌，悖離職業道德和公序良俗，侵害他人的身心健康，且其猥褻未成年人，屬情節嚴重，依法應從重處罰。

馬某老師不服行政處罰決定，向法院提起行政訴訟請求被駁回，甚至提出自己右側跟腱斷裂行動不便，與三名學生「無身體接觸」，也未發送不雅照片、影片，只是言語不當，並未對三名學生造成不良後果，不構成「隔空猥褻」。馬某某向法院提起行政訴訟，請求撤銷該行政處罰決定。

安康鐵路運輸法院審理認為，從猥褻行為的本質來看，只要行為人實施了性冒犯、性侮辱性質的行為，就已經侵犯了他人的性自主權和人格尊嚴。

最終，法院駁回了馬某某的訴求。法院認為，旬陽市公安局的辦案程序符合法律規定，並無不當。馬某某關於行政處罰告知程序違法的訴稱理由，法院不予支持。旬陽市公安局對馬某某處以行政拘留十五日的處罰，量罰適當，符合法律規定。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
520 2 7597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3.8萬性奴、打死650人！兄弟之家加害者竟冷笑　製作人痛喊
台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱
楊皓如「舉家移居澳洲」！打包行李出包…崩潰了：竟是瞎忙一場
最新旅行社黑名單　12家遭廢撤照
媽媽跑了！新生女嬰房裡狂哭　房東報案救命
7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國日本商會：內捲式競爭為在中日企帶來挑戰

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」遭刑拘15天

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭！找到失散30年母親

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

港媽當街跪求兒子影片瘋傳　死纏勸阻別惹事！網友讚：好母親！

影/菲小艇「貼近挑釁」全曝光　陸海警正告菲方：立即停止一切！

泡泡瑪特首款藝人聯名公仔！　14萬人3秒鐘搶購

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」　起標價2千吸百人競標

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

【泰格與雪兒】抓包閨密

【閃電速算】這2小男孩的計算速度比我解驗證碼還快！

【暖心救援】回收伯摔車「天王級父女」急幫忙！　網大讚：最好的身教

中國日本商會：內捲式競爭為在中日企帶來挑戰

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」遭刑拘15天

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭！找到失散30年母親

陸第3代神秘「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」平衡突破超高音速

港媽當街跪求兒子影片瘋傳　死纏勸阻別惹事！網友讚：好母親！

影/菲小艇「貼近挑釁」全曝光　陸海警正告菲方：立即停止一切！

泡泡瑪特首款藝人聯名公仔！　14萬人3秒鐘搶購

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」　起標價2千吸百人競標

日男星2X歲買20萬夾克「如今翻漲6倍」！　全場驚呼：太誇張了

鳳山老牌香腸攤飄香40年　房東開9980萬出售　

半夜聚集重劃區競速飆車　桃園快打部隊攔逮15飆仔

國安影片大巨蛋首播！拳擊競技展防衛韌性　4萬球迷齊開箱

Google遭駭客入侵！25億Gmail用戶資料外洩　專家曝3招自保

航港局今年第三次航海人員測驗登場　高薪吸引年輕人築夢

韓國瑜返雲林！豔陽狂曬自嘲「茶葉蛋」　投票前笑了：生意很清淡

普發4.6萬！新北藍營急喊沒決議　他秀公文打臉：不想發就大聲說

台中罷免投票率上午破3成　公投出乎意料「1地區」最熱

把握瑣碎時間的Me Time！只有一分鐘的療癒也能重整再出發

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

大陸熱門新聞

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

情侶搭車一半低頭吃東西！司機表情超尬

港媽當街跪求兒子影片瘋傳　心酸原因曝光

泡泡瑪特首款藝人聯名公仔！　14萬人3秒鐘搶購

大陸寵物展見「全背刺青狗」他還炫耀：無麻藥

影／16人墜落！黃河特大橋「斷裂」恐怖瞬間　

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

影/菲小艇「貼近挑釁」全曝光　陸海警：立即停止！

WTT中國隊男單崩盤…僅存林詩棟

陸飼主財產遭查封致「毛孩被法拍」

陸第3代「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」超高音速

影／7死9失聯！陸黃河特大橋「繩索斷裂」

陸外交部說3個「嚴重」痛批美刁難留學生

全村的希望＋1 福建「博士村」今年再出一名清華博士生

更多熱門

相關新聞

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德國慕尼黑市政府近日依據《巴伐利亞營業時間法》加強取締，規定大學校區內便利商店晚上8點後不得販售洋芋片、10點後禁止賣啤酒。消息一出，立刻引發學生與店家強烈不滿，許多學生更在校園內高舉啤酒與洋芋片抗議，直喊「啤酒洋芋片萬歲！」最終迫使當局宣布暫緩執行禁令。

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

日警署長：不煮飯難當新娘　性騷請辭

日警署長：不煮飯難當新娘　性騷請辭

屏東美和科大護理系跨海赴日　擴展國際視野

屏東美和科大護理系跨海赴日　擴展國際視野

72歲中醫師趁針灸猥褻患者…理由超荒唐

72歲中醫師趁針灸猥褻患者…理由超荒唐

關鍵字：

性騷擾班主任陝西微信學生

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

餐廳常見「1菜名」千萬別點！　老闆吐內幕：大多是剩菜

中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光！

50萬網紅轉戰AV！　聲音嗲到耳朵懷孕

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光

遺體修復師陳修將「3度染毒」再遭判刑

劍魚颱風朝西奔「下周一威力最強」　午後雷雨連5天擴大

陸《星光大道》48歲女星驟逝！

「最正人妻」咪妃罕見解放比基尼！　深溝被看光

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

最強鐵飯碗「事假全薪、月薪7萬」！30年員工捨不得退休

軍公教明年不調薪「怕社會觀感不佳」！公務員炸鍋

COSPLAY外拍！淫男天橋下性侵COSER　2女受害

快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

【比阿嬤腳還皺】美甲師請客人先泡腳...直接泡過頭了XD

【驚見8字畸形龜】套10年塑膠環害的！ 熱心男出手救回一命＞A＜

【輝達與台積電合作】黃仁勳狂稱讚！魏哲家：聽完會想買股票

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面