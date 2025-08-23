陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」遭刑拘15天

▲大陸一名老師傳訊息性騷擾三名女學生，法院認定是「隔空猥褻」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸陝西一名班主任竟然性艘擾女學生，擔心事跡敗露，另開微信聊天小號，向所帶班級三名未滿18歲的女學生發送「約開房」「包養」等性暗示信息，並許諾「優秀畢業生」等條件引誘。學生向校方舉報後，警方介入調查。之後，法院認定該案因涉及「隔空猥褻」標準引發社會關注，判決為同類案件處理提供重要參考。

根據大陸《中國裁判文書網》釋出判決文，陝西一名職業中等學校的班主任老師，馬某某通過微信小號多次給班上三名未成年女學生發送不雅訊息，後學生向該校女生工作部老師反映，老師報警。警方認為馬某某的行為構成猥褻，並對其作出行政拘留15日的行政處罰決定。馬某某不服，遂提起行政訴訟請求撤銷警方對其作出的行政處罰決定書。

《紅星新聞》報導指出，近日，陝西安康鐵路運輸法院公佈本案一審行政判決書，認為警方作出的行政處罰決定證據確鑿充分，適用法律、法規正確，量罰適當，符合法定程序，駁回馬某某的訴訟請求。警方認定其行為構成猥褻，決定行拘15日。

判決文書披露事件發生經過，馬某某是陝西旬陽市某職業中等學校的一名老師，2023年10月至2024年5月期間，馬某某以其擔任班主任的身份，先後讓本班學生汪某某、華某某、張某某分別添加其微信小號，然後多次以微信聊天的方式向這三名學生發送「約你開房洗澡」「包養你」等不堪內容。

馬某某並以「給優秀畢業生、優秀班幹部」、發送酒店位置等引誘學生，提出與學生發生性行為。後有學生向學校女生工作部老師反映了該情況，學校經調查瞭解相關情況後，由女生工作部老師向警方報案。

2024年7月10日，旬陽市公安局對馬某某作出行政拘留15日的行政處罰決定。警方認為，馬某某身為教師，造成學生心理恐慌，悖離職業道德和公序良俗，侵害他人的身心健康，且其猥褻未成年人，屬情節嚴重，依法應從重處罰。

馬某老師不服行政處罰決定，向法院提起行政訴訟請求被駁回，甚至提出自己右側跟腱斷裂行動不便，與三名學生「無身體接觸」，也未發送不雅照片、影片，只是言語不當，並未對三名學生造成不良後果，不構成「隔空猥褻」。馬某某向法院提起行政訴訟，請求撤銷該行政處罰決定。

安康鐵路運輸法院審理認為，從猥褻行為的本質來看，只要行為人實施了性冒犯、性侮辱性質的行為，就已經侵犯了他人的性自主權和人格尊嚴。

最終，法院駁回了馬某某的訴求。法院認為，旬陽市公安局的辦案程序符合法律規定，並無不當。馬某某關於行政處罰告知程序違法的訴稱理由，法院不予支持。旬陽市公安局對馬某某處以行政拘留十五日的處罰，量罰適當，符合法律規定。



