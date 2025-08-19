　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

資深外交官陳家彥涉嫌在2016年對女性下屬權勢性騷，女方隱忍8年才向外交部檢舉，經外交部調查確認。監察院今（19日）公告彈劾案文，並表示，12日以10票贊成、3票反對，審查通過監察委員彈劾提案。受害女方表示，時隔多年，看到陳家彥的臉，還可感受到陳家彥身上的汗臭味，噁心不已。調查期間，陳家彥仍否認犯行，但經監察院調查外交部提供之相關證物，認為陳家彥所辯屬卸責之詞，不足採信。

監察院今發新聞稿指出，被彈劾人陳家彥於2016年間利用公務上之權勢及機會，在駐點飯店之長官休息房，趁乙女向其報告專案規劃之際，違反乙女意願，對乙女為具有性意味之行為，令被害人乙女有不舒服、恐懼、痛苦等感受，核其性騷擾行為不僅侵犯被害人人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員之聲譽及形象，情節重大。監察院於12日審查通過監察委員紀惠容、范巽綠、葉宜津提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳家彥利用公務上之權勢及機會，在其駐點飯店之外交客房，趁乙女向其報告專案規劃之際，違反乙女的意願，對乙女為摟腰、抱至床上壓住上身、擋在房門欲阻擾乙女離去之行為，為具有性意味之行為，導致乙女感覺被冒犯，實已造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，嚴重影響乙女之人格尊嚴。

監察院調查後，認陳家彥確有利用公務上之權勢及機會，對乙女為性騷擾行為，亦業經外交部性騷擾申訴評議委員會，決議性騷擾成立，惟外交部並未給予任何行政懲處。經衡酌陳家彥身為外交人員，更位居簡任主管，卻違反乙女意願，對乙女為有性意味之行為，導致乙女感覺被冒犯，形成敵意環境性騷擾，且於監察院詢問時仍否認其有前開行為，應認前揭行政處置不足以維持公務紀律，自有移送懲戒之必要。

監委指出，陳家彥上開性騷擾行為不僅侵犯乙女人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員之聲譽及形象，違反公務員服務法第6條、第7條之規定，情節重大，依公務員懲戒法第2條規定，有予以懲戒之必要，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

根據彈劾案文，乙女2016年遭到性騷，她稱，因規劃專案相關作業，鑒於相關資料均需要保密，為避免使用通訊軟體溝通或傳送資料，以當面方式交給長官。請示陳家彥是否方便在傍晚，讓乙女帶著文件到陳家彥駐點外交客房，讓陳家彥審閱修改，以便在下週一上班時即能備妥資料，乙女抵達後，2人開始坐著討論業務時一切正常，陳家彥針對航班行程提出意見，陳家彥並請乙女喝些威士忌。然在乙女站起身遞交文件給陳家彥時，陳家彥突伸出雙手抱住乙女的腰部，乙女對陳家彥行為全無預期，完全嚇傻、不敢亂動。

乙女清楚記得陳家彥的手摟住乙女的腰時，乙女至少一隻手彎起來擋住胸部的側邊及胸前，避免過多的接觸，也記得自己有一隻手上是拿著手機。乙女當時用彎曲的手臂持續用力隔開兩人的距離，也極力表達反對的意思及嘗試讓陳家彥考量後果停止動作，不斷地告訴陳家彥「這樣不行」、「不對」，他的行為會對不起他的配偶等語，這個僵持的過程大約有超過10分鐘之久。

在陳家彥限制乙女離開的過程中，當晚要聚會的乙女友人多次來電，但乙女身體的姿態還在僵持中，無法接聽電話。 就在乙女覺得陳家彥差不多放棄的時候，陳家彥突然用力把乙女抱起，放到臥室區的床緣，乙女上半身跟部分腰部在床上，陳家彥的身體壓在乙女的身體之上，乙女整個思考相當混亂也很害怕，至今還會想到陳家彥身上的汗臭味。

乙女坦言，對陳家彥上述性騷擾行為，至今回想起來仍感不舒服、害怕，擔心未來與陳家彥共事，直到2024年10月才勇敢正式向外交部人事處申訴。

調查過程中，陳家彥否認其有前開行為，並稱乙女表現不佳，當天僅指正乙女工作態度之口吻較為嚴厲，乙女討好不成遂自行離去，當時尚有其他同仁於相鄰房間，有任何風吹草動可輕易周知公眾，乙女主張性騷擾事件係無中生有，絕非事實，且證人丙丁戊僅口述並無照片、驗傷單等。

而經監察院調查外交部提供之相關證物，認為陳家彥所辯屬卸責之詞，不足採信。包含有證人丙員提供其於案發翌日鼓勵乙女之LINE對話截圖，以及證人丁員親身聽聞陳家彥向乙女道歉對話，並當下錄音，證明陳家彥有與乙女討論該專案內容，以及有向乙女道歉等事證，足以證明乙女所訴非憑空杜撰。

08/18 全台詐欺最新數據

