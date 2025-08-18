屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

▲美和科大日本北海道參訪。（圖／美和科大提供）

美和科技大學護理系114年再度榮獲教育部「學海築夢計畫」補助，師生13人赴日本北海道，展開為期一個月的長期照顧與高齡福祉實習。學生分別於北海道アイケア集團的小規模多機能介護、高齡住宅及團體家屋等場域進行專業實作，並參訪醫院、福祉機構及智慧醫療中心，深入了解日本介護制度與公私協力模式。此次交流不僅提升專業技能，也拓展國際視野，強化台日產學合作情誼。

美和科大表示，北海道アイケアグループ以社區密集型服務模式，提供小規模多機能服務、24 小時照護，設有團體家屋、高齡福祉住宅、日間照顧中心等，提供全方位、高品質的長照生活支援服務，提供師生完善多元的社區型的長照及高齡福祉服務學習。

另參訪小樽濟生會醫院福祉相經營模式，學習重度身心障礙醫療福祉設施和健康福祉聚落，札幌東智慧輔具公司、Village Plus 智慧醫療教育中心等，深入學習日本介護保險體系與公私協力模式，如何共同打造友善社會環境，學生能驗證課程所學，運用於跨文化海外實作場域，拓展專業視野，思考未來創新應用。

美和科技大學護理系表示，此行不僅是深化學生國際專業技能的重要學習場域，透過跨文化實習、學術交流及官方與民間機構在教育上的連結，展現護理系在促進跨國長照合作與國際化教育的遠見與實踐。未來，將持續依據教育部國際化政策推動更多類似機會，與日本高齡照護機構、文化交流平台結盟，為學生打造具國際視野學習場域，培育具文化敏感性、多元視野與國際競爭力的護理人才。

海外實習期間，美和科技大學董事長暨校長等師長親自到日本探視學生，並連同日台親善協會共20人拜會小樽市長，並進行交流座談，深化教育與文化交流。隨後造訪小樽海洋館、參與當地夏季慶典，親身體驗小樽的歷史人文與在地習俗。在實習尾聲，實習團受邀參加北海道アイケア年度盛會，與北海道各界人士交流，分享實習成果，充分展現台日產學合作的良好情誼與學術外交成果。