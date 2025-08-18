　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

▲美和科大日本北海道參訪。（圖／美和科大提供）

▲美和科大日本北海道參訪。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

美和科技大學護理系114年再度榮獲教育部「學海築夢計畫」補助，師生13人赴日本北海道，展開為期一個月的長期照顧與高齡福祉實習。學生分別於北海道アイケア集團的小規模多機能介護、高齡住宅及團體家屋等場域進行專業實作，並參訪醫院、福祉機構及智慧醫療中心，深入了解日本介護制度與公私協力模式。此次交流不僅提升專業技能，也拓展國際視野，強化台日產學合作情誼。

▲美和科大日本北海道參訪。（圖／美和科大提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美和科大日本北海道參訪。（圖／美和科大提供）

美和科大表示，北海道アイケアグループ以社區密集型服務模式，提供小規模多機能服務、24 小時照護，設有團體家屋、高齡福祉住宅、日間照顧中心等，提供全方位、高品質的長照生活支援服務，提供師生完善多元的社區型的長照及高齡福祉服務學習。

另參訪小樽濟生會醫院福祉相經營模式，學習重度身心障礙醫療福祉設施和健康福祉聚落，札幌東智慧輔具公司、Village Plus 智慧醫療教育中心等，深入學習日本介護保險體系與公私協力模式，如何共同打造友善社會環境，學生能驗證課程所學，運用於跨文化海外實作場域，拓展專業視野，思考未來創新應用。

美和科技大學護理系表示，此行不僅是深化學生國際專業技能的重要學習場域，透過跨文化實習、學術交流及官方與民間機構在教育上的連結，展現護理系在促進跨國長照合作與國際化教育的遠見與實踐。未來，將持續依據教育部國際化政策推動更多類似機會，與日本高齡照護機構、文化交流平台結盟，為學生打造具國際視野學習場域，培育具文化敏感性、多元視野與國際競爭力的護理人才。

海外實習期間，美和科技大學董事長暨校長等師長親自到日本探視學生，並連同日台親善協會共20人拜會小樽市長，並進行交流座談，深化教育與文化交流。隨後造訪小樽海洋館、參與當地夏季慶典，親身體驗小樽的歷史人文與在地習俗。在實習尾聲，實習團受邀參加北海道アイケア年度盛會，與北海道各界人士交流，分享實習成果，充分展現台日產學合作的良好情誼與學術外交成果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

萌汪下河追小石塊　出水咬著「超級放大版」滿臉驕傲等稱讚

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

跨文化護理大開眼界　弘光13名學生德州取經

跨文化護理大開眼界　弘光13名學生德州取經

要當國際級護理人才，光靠課本可不夠！弘光科技大學護理學院與美國德州大學奧斯丁分校護理學院攜手合作，推出暑期課程「全球視野下的跨文化護理與健康照護體系」，特別選派13名學生赴美進行兩週臨床參訪與專業技能訓練。學生們不僅親身體驗跨文化醫療情境，更強化臨床專業，替未來國際職涯鋪路。

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

北海道棕熊吃人！鈴鐺會激怒熊　「用1物」更有效

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

關鍵字：

護理北海道實習學生交流

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面