生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紅殼蛋較營養？　日專家破解「蛋殼、蛋黃」顏色迷思

許多人都會覺得紅殼蛋比白殼蛋有營養。（圖／翻攝自《週刊女性PRIME》）
▲許多人都會覺得紅殼蛋比白殼蛋有營養。（圖／翻攝自《週刊女性PRIME》）

文／CTWANT

紅殼蛋和白殼蛋的營養價值真的不同嗎？對此，日媒也援引專家的說法指出，紅殼蛋與白殼蛋在營養上並無差異，差別僅來自雞的品種與飼料種類，蛋黃顏色深淺也只是受飼料影響，與維生素或蛋白質含量無關。雞蛋本身是優秀的蛋白質與營養來源，選購時不必迷信蛋殼或蛋黃的顏色。

據日媒《週刊女性PRIME》報導，市面上販售的雞蛋，依照蛋殼顏色的不同，一般被稱為「白玉」（白殼蛋）和「赤玉」（紅殼蛋）。1張超市賣場的照片顯示，紅殼蛋明顯比白殼蛋少了許多。網路上也有人問「為什麼人們總是選擇紅殼蛋呢？」引發熱議。許多人認為，「紅殼蛋的蛋黃比較濃」、「總覺得『紅殼蛋比較有營養』，有種神秘的信任感」、「紅殼蛋的殼比較厚，不容易破裂，也比較耐保存。」

從這些回應來看，似乎有不少人相信紅殼蛋的營養價值更高。然而，實際情況真是如此嗎？為了釐清這個問題，《週刊女性PRIME》記者特別請教了東京慈惠會醫科大學附屬醫院營養部部長濱裕宣。

濱裕宣部長解釋：「結論是，雞蛋的營養價值並不會因為蛋殼顏色而有所差異。無論是紅殼蛋還是白殼蛋，營養成分幾乎相同。雞蛋是一種優秀的蛋白質來源，因為它含有所有必需胺基酸。同時也富含維生素與礦物質，是身體建構的重要來源。」

他補充，「如果不是特別需要控制膽固醇的人，雞蛋其實是非常值得積極攝取的食材。至於蛋殼顏色的差異，我所知主要是因為雞的品種不同所造成。至於蛋殼厚度，與其說是紅白的差別，不如說是受蛋的大小與個體差異影響更大。」

此外，除了蛋殼顏色，人們也常會注意到蛋黃顏色的差異，有的較深，有的則偏白。這又是為什麼呢？濱裕宣部長說明：「蛋黃的顏色主要取決於飼料的種類。如果雞隻的飼料中含有較多玉米，蛋黃就會呈現較深的黃色；若飼料中含有較多稻米，蛋黃則會顯得比較白。」

他續稱，「這是因為飼料中的類胡蘿蔔素含量不同所致。但這同樣與營養價值無關。蛋黃顏色較深，並不代表它含有更多維生素，也不代表它作為蛋白質來源更優秀。當然，不同雞蛋之間的確存在味道差異，但那通常不是因為蛋的種類，而是來自不同養雞農家的飼養方式與環境差異。」

08/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

