「蛋」擊民生！3天狂漲6元　彰化蛋農曝困境

▲雞蛋又要漲價了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

最近菜價才剛因為颱風漲翻天，現在連雞蛋也跟著「跳漲」！北市蛋商公會14日宣布，雞蛋批發價即日起每台斤再漲3元，產地價週三也跟進，等於短短一週內價格狂飆6元；彰化蛋農表示，目前雞蛋每日需求只要12萬箱，此次遇到丹納絲颱風重創，最快也要2個月才能恢復供需平衡。

全台灣的雞蛋，有2顆蛋就有一顆來自彰化，蛋農陳秋池透露，目前全台雞蛋量高達13.5萬箱，暑假期間學生放假需求只剩12萬箱，產量過剩，沒想到此次丹娜絲颱風狂掃中南部，不僅蔬菜泡水漲價，連養雞場也遭殃。

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▲風災肆虐，彰化養雞場死了13萬餘隻雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化農業處統計，此次風災農損超過2億元，養雞場遭大雷雨侵襲，二林鎮2處肉雞場共損失63,000隻，芳苑鄉10,000多隻雞隻死亡，埔鹽鄉55,000隻雞隻受災，社頭鄉2,000隻土雞死亡，總計超過13萬隻家禽因水患死亡，蛋農損失慘重。

「淹水又遇停電5、6天，雞舍熱得像烤箱！」陳秋池說，雞隻體溫高達41度，遇上35、36度高溫根本吃不下飼料，柴油發電機供氧不足，許多雞活活熱死。目前每日產量暴跌至11萬箱，缺口高達1萬箱，不僅民眾搶不到菜改買蛋，讓供需雪上加霜，蛋農損失更是慘重，希望政府能幫忙協助養禽業者走出困境。

▲彰化各地淹水災情慘重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

「現在漲價也解決不了問題！」陳秋池分析，極端氣候讓雞農頭痛不已，不是寒流就是酷暑，雞隻產能至少需2個月才能恢復。但9月開學後營養午餐需求大增，加上蔬菜復耕得等1個月，短期內蛋價恐居高不下。

這場「蛋荒危機」也反映極端天氣對民生經濟的衝擊，高溫減產將成常態。陳秋池坦言，蛋農若能將產量減15%，才能平衡市場供應量，民眾除了咬牙接受漲價，恐怕也得開始習慣「什麼都漲，只有薪水不漲」的日常。

▲風災肆虐，彰化養雞場死了13萬餘隻雞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲風災肆虐，彰化二林全泡在水中。（圖／記者唐詠絮翻攝）