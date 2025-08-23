　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「ELLEx小美」冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

▲▼7-11跨界合作「吉伊卡哇」推出鮮食、烘焙甜點限定包裝，還有CITY CAFE主題杯。（圖／記者林育綾攝）

▲超商周末優惠齊發，省錢先筆記。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周末再度飆高溫！超商紛紛推出冰飲品優惠，即日起至8月24日，7-ELEVEN 祭出指定咖啡、可樂、冰品等「買2送2」，包括咖啡、可樂、冰品等。全家也有冰棒、雪糕、可樂等「買1送1」。OK便利商店推出 OKCAFE 冰淇淋漂浮系特大杯「冰淇淋莊園美式／紅茶」單杯59元，還有會員限時「ELLE×小美」雪糕買1送1。

▼OKmart「ELLE×小美」限定雪糕買1送1。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●「康康5」買1送1

全家「康康5」即日起至8月24日，精選多項冰飲品「買1送1」，包括：阿奇儂青梅脆樂冰、Niseko海鹽焦糖雪糕、悅氏Light鹼性水、可口可樂水蜜桃口味，通通同品項買1送1。

▼全家「康康5」精選商品「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼全家康康5，超商優惠。（圖／業者提供）

●會員限定優惠

全家便利商店即日起至8月24日，推出「會員限定」優惠，多項商品下殺買1送1、兩件更省。包括UCC艾洛瑪指定品項「買1送1」，Let's Cafe 特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」。

▼全家自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起8月24日推出多項會員優惠，包括大杯精品咖啡「買2送2」、大杯美式「3杯100元」。多款飲料如可樂、能量飲、無糖茶等眾多商品「買2送2」，其中CITY CAFE 還有超萌「吉伊卡哇」主題杯。

▲▼7-11吉伊卡哇咖啡杯。（圖／業者提供）

▲7-11指定咖啡買2送2、大杯美式3杯100元，還有吉伊卡哇主題杯。（圖／業者提供）

●指定商品買2送2、多件優惠

7-ELEVEN即日起至8月24日，指定商品加碼優惠：

◾CITY CAFE特大杯美式，原價60元，特價3杯100元。
◾CITY CAFE特大杯拿鐵，原價70元，特價2杯100元。 
◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，原價100元，買2送2。 
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，原價110元，買2送2。 
◾CITY TEA冰淇淋紅茶，原價65元，特價2杯88元。 
◾CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，原價60元，特價2杯100元。 
◾PowerBOMB爆能能量飲料Can225，原價35元，買2送2。 
◾舒味思萊姆口味氣泡水PET500，原價35元，買2送2。 
◾可口可樂435ml，原價29元，買2送2。 
◾原味本舖無糖麥茶PET600，原價30元，買2送2。 
◾冷萃蜜香紅茶PET450，原價35元，買2送2。 
◾柏克金德式小麥啤酒330ml，原價48元，買2送1。
◾-196℃強冽雙重葡萄Can500，原價109元，任選買2送1。 
◾三得利-196無糖（雙重檸檬/沖繩檸檬），原價109元，任選買2送1。 
◾台虎精釀長島冰啤500ml，原價99元，買2送1。
◾杜老爺曠世奇派大雪糕指定口味，原價49元，3支100元。 
◾明果冰淇淋100ml（雙重巧克力/香草/黃金榴槤/泰式奶茶），原價55元，任選買2送2（巧克力/香草口味依門市庫存販售）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲7-11酷聖霜霜淇淋推出全新口味「芒果慕斯霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

●酷聖霜「芒果慕斯霜淇淋」

7-11 酷聖霜霜淇淋新口味「芒果慕斯霜淇淋」，即日起至9月16日每周五六日，憑icash2.0、icash Pay支付，可享「第二件半價」優惠。

▲7-11 全新推出可爾必思思樂冰。（圖／業者提供）

●「可爾必思思樂冰」抽抽樂最低0ㄩ

7-11思樂冰推出新口味「可爾必思思樂冰」，獨家原料添加可爾必思發酵乳，帶來清爽酸甜、冰沙氣泡爽感。

即日起至9月2日在7-11「飲料抽抽樂」活動，思樂冰任兩件抽抽樂「最低0元起」。9月3日至9月16日期間，每逢周末五六日，思樂冰全品項、全口味「第二杯7折」。

★OKmart

OKmart 周末推出消暑優惠，8月23日至24日兩天，OKCAFE 冰淇淋漂浮系飲品特大杯「冰淇淋莊園美式／紅茶」單杯凍感價59元。

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart「特大杯冰淇淋莊園美式、特大杯冰淇淋紅茶」周末特價59元。（圖／業者提供）

同步還有會員限定「ELLE×小美 甜瓜粉圓優格雪糕」、「ELLE×小美 薰衣草鳳梨優格雪糕」，皆為原價49元「買1送1」。此系列為小美冰淇淋與ELLE攜手打造「80周年限定聯名新品」，以酸甜水果搭配優格的清爽口感。

▼OKmart「ELLE×小美」限定雪糕買1送1。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至8月24日同步「限時殺5日」優惠，多項商品買1送1、買2送2：

◾多喝水鹼性竹炭水700ml，原價20元，買2送2。
◾杜老爺福爾摩莎系列（木瓜牛奶雪糕／西瓜牛奶雪糕），原價38元，任選第2件10元。
◾不倒翁金拉麵杯麵（原味／辣味），原價49元，任選買1送1。
◾味味A排骨雞風味乾麵（包），原價30元，買2送2。
◾貝納頌輕負擔機能黑咖啡210ml，原價35元，買1送1。
◾農心辛拉麵（香辣雞肉風味），原價59元，買1送1。
◾貝納頌極品特調-梅酒拿鐵4℃，原價39元，買1送1。
◾舒潔濕式衛生紙30抽，原價79元，特價3件109元。
◾靠得住日用懶人褲（4片+1片），原價118元，單件特價49元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★家樂福

家樂福自有咖啡品牌「INLOVE CAFÉ」第三款聯名，找來台北最靈驗的月老「台北霞海城隍廟」獨家合作，設計七夕「好姻緣」咖啡杯。同樣由知名IP「虎爺實習中」作者操刀，背景以台北大稻埕商圈意象，融入當地信仰，並搭配紅線圍繞，生動的描繪出台北霞海城隍廟求姻緣的傳統信仰。

8月22日至25日期間限定「美式咖啡第二杯半價」優惠，8月29日至9月1日七夕周末限定「漂浮冰咖啡買1送1」，家樂福全台量販、超市分店同步推出。

▼家樂福咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼家樂福咖啡優惠。（圖／業者提供）

