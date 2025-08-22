超商周末優惠來了！7-11眾多商品買2送2、全家冰品買1送1

▲超商周末優惠齊發，省錢先筆記。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

周末想靠冰飲品消暑，超商紛紛推出優惠！即日起至8月24日星期天，7-ELEVEN眾多商品「買2送2」，包括咖啡、可樂、冰品等；全家也有「康康5」冰棒、雪糕、可樂等買1送1。除了吃的喝的，也祭出生活用品下殺，省錢補貨趁現在。

★全家

●「康康5」買1送1

全家「康康5」即日起至8月24日多項商品「買1送1」，包括：阿奇儂青梅脆樂冰、Niseko海鹽焦糖雪糕、悅氏Light鹼性水、可口可樂水蜜桃口味，通通同品項買1送1。

▼全家「康康5」精選商品「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）



●會員限定優惠

全家便利商店即日起至8月24日，推出「會員限定」優惠，多項商品下殺買1送1、兩件更省。包括農心辛拉麵「買1送1」、UCC艾洛瑪指定品項「買1送1」。Let's Cafe 特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」。

「SOHOT炎選」烤物系列有多組優惠，像是古早味甜甜圈1包4個100元，平均每個25元；夯番麥一包4入原價120元，特價70元，等於1入只要17元。

大成鮮蛋2盒115元，平均每顆只要5元出頭。生活用品有五月花厚棒衛生紙更是祭出超狂「買1送2」。

▼全家自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起8月24日推出多項會員優惠，包括大杯精品美式及拿鐵「買2送2」，多款飲料如可樂、能量飲等眾多商品通通「買2送2」；還有12大品類商品「滿千折百」，指定支付工具再折50元，等於一口氣「折150元」，再送超萌保溫保冷袋，有HELLO KITTY、小熊維尼、貓福珊迪等造型。

●12大品類滿千回饋150元

7-11即日起至8月24日推出會員專屬「指定12大品類商品滿額回饋」，消費250元立折25元，滿1000元立折100元，使用指定4大支付工具「icash Pay、icash 2.0、橘子支付、街口支付」再折50元，等於合併可折150元。

12大品類包括：指定CITY系列飲品、常溫、禮盒、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、甜點、精補品、冰品、冷凍食品、寵物食品。

▲消費滿千送「限量15L卡通保冷袋」（共6款）可任選2款。（圖／業者提供）

指定商品結帳金額滿1千元，還送贈品「3選1兌換券」，包括：

1. UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙一串（110抽*8包）。

2. 白蘭氏黑醋栗金盞花葉黃素精華飲2瓶。

3. 限量15L卡通保冷袋（共6款）任選2款，數量有限，換完為止。

▲7-11指定咖啡買2送2、大杯美式3杯100元，還有吉伊卡哇主題杯。（圖／業者提供）



●指定商品買2送2、多件優惠

7-ELEVEN自8月20日至8月24日，指定商品加碼優惠：

◾CITY CAFE特大杯美式，原價60元，特價3杯100元。

◾CITY CAFE特大杯拿鐵，原價70元，特價2杯100元。

◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，原價100元，買2送2。

◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，原價110元，買2送2。

◾CITY TEA冰淇淋紅茶，原價65元，特價2杯88元。

◾CITY PEARL珍珠奶茶(冰/熱)，原價60元，特價2杯100元。

◾PowerBOMB爆能能量飲料Can225，原價35元，買2送2。

◾舒味思萊姆口味氣泡水PET500，原價35元，買2送2。

◾可口可樂435ml，原價29元，買2送2。

◾原味本舖無糖麥茶PET600，原價30元，買2送2。

◾冷萃蜜香紅茶PET450，原價35元，買2送2。

◾柏克金德式小麥啤酒330ml，原價48元，買2送1。

◾-196℃強冽雙重葡萄Can500，原價109元，任選買2送1。

◾三得利-196無糖（雙重檸檬/沖繩檸檬），原價109元，任選買2送1。

◾台虎精釀長島冰啤500ml，原價99元，買2送1。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

◾杜老爺曠世奇派大雪糕指定口味，原價49元，3支100元。

◾明果冰淇淋100ml（雙重巧克力/香草/黃金榴槤/泰式奶茶），原價55元，任選買2送2（巧克力/香草口味依門市庫存販售）。

◾盛香珍零卡蒟蒻VitC+鐵（葡萄/荔枝），原價38元，任選買2送2。

◾農心辛拉麵（包），原價49元，買2送2。

◾不倒翁金拉麵原味杯麵，原價49元，買2送2。

◾韓國Sweetory可可球（夏威夷果/杏仁/葡萄QQ/優格QQ），原價55元，任選買2送2。

◾韓國熊津紅蔘飲/不添加糖紅蔘飲，原價69元，任選買2送2。

◾滋露奶油/草莓口味巧克力風味糖果，原價18元，任選買2送2。

◾萬代三麗鷗可可風味糖，原價59元，買2送1。

◾御料小館X貳樓德州風味BBQ烤雞翅，原價55元，任選買2送1。

◾御料小館椒鹽鹽酥雞，原價45元，任選買2送1。

★萊爾富

▲萊爾富限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

萊爾富即日起至8月24日同步「限時殺5日」優惠，多項商品買1送1、買2送2：

◾多喝水鹼性竹炭水700ml，原價20元，買2送2。

◾杜老爺福爾摩莎系列（木瓜牛奶雪糕／西瓜牛奶雪糕），原價38元，任選第2件10元。

◾不倒翁金拉麵杯麵（原味／辣味），原價49元，任選買1送1。

◾味味A排骨雞風味乾麵（包），原價30元，買2送2。

◾貝納頌輕負擔機能黑咖啡210ml，原價35元，買1送1。

◾農心辛拉麵（香辣雞肉風味），原價59元，買1送1。

◾貝納頌極品特調-梅酒拿鐵4℃，原價39元，買1送1。

◾舒潔濕式衛生紙30抽，原價79元，特價3件109元。

◾靠得住日用懶人褲（4片+1片），原價118元，單件特價49元。

★家樂福

家樂福自有咖啡品牌「INLOVE CAFÉ」第三款聯名，找來台北最靈驗的月老「台北霞海城隍廟」獨家合作，設計七夕「好姻緣」咖啡杯。同樣由知名IP「虎爺實習中」作者操刀，背景以台北大稻埕商圈意象，融入當地信仰，並搭配紅線圍繞，生動的描繪出台北霞海城隍廟求姻緣的傳統信仰。

8月22日至25 日期間限定「美式咖啡第二杯半價」優惠，8月29日至9月1日七夕周末限定「漂浮冰咖啡買1送1」，家樂福全台量販、超市分店同步推出。

▼家樂福咖啡優惠。（圖／業者提供）