民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 搶搭中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動，推出一系列詭譎恐怖美學周邊，陪粉絲辦公、讀書，8月27日下午3點起，全台7-11 展開限時「門市快閃購」活動，uniopen會員不限金額消費，最少只要249元起就能加購任一款。

7-11表示，伊藤潤二以獨特恐怖美學風靡全球，作品具高識別度與收藏價值，顛覆想像的詭譎畫風、讓人又愛又怕的角色，成功收服全球獵奇迷，也帶動IP跨界合作商機。此波《伊藤潤二系列》全店精品活動，從生活小物到收藏精品都有。

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲此波《伊藤潤二系列》全店精品活動，從生活小物到收藏精品都有。（圖／業者提供）

「90公分大掛軸」、「鏡面畫」將經典人物富江放大呈現，彷彿角色就在房間角落凝視你；而「壓克力立牌」立在桌上，陪伴辦公、讀書，時不時還能來個毛骨悚然的對視。

最受歡迎的「購物袋」直接將恐怖美學帶上街，成為最另類潮流宣言。還有「飲料提袋」與「編織袋」連外出買飲料，都能低調展現恐怖品味。

▼「90公分大掛軸」將經典人物富江放大呈現。（圖／業者提供）
▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

其他實用小物還有「資料夾」，每次翻開資料就像打開一扇通往詭異世界的大門。「大滑鼠墊」讓上班滑鼠移動間，隨時感受到來自漫畫角色的壓迫感；「撲克牌」讓朋友間的牌局多了幾分陰森氛圍。

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

另推薦粉絲收藏的「富江150公分毛毯」，寒夜蓋上宛如被角色緊緊纏住；「圓形胸章」與「壓克力鑰匙圈」隨時帶著驚悚感；「陶瓷杯墊」、「壓克力收藏卡」每一款都有收藏價值又充滿話題，從書桌到客廳，全都瀰漫伊藤潤二式的氛圍。

▼7-ELEVEN 首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動。（圖／業者提供）

★全家 X 蠟筆小新聯名鮮食、周邊

全家合作即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新盲盒餐盒」，除了有主餐椰漿咖哩飯搭配茄汁漢堡排，隨機還贈送超萌小物共6款，讓粉絲用餐也享受驚喜，售價149元。

▲全家合作《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食。（圖／業者提供）

第2款聯名鮮食為「新之助的豆皮壽司喔」，使用日本直送豆皮製作，一次可品嚐3種口味，有日式原味、抹茶、黑糖，鹹甜交織，售價45元。

第3款聯名鮮食為香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製咖哩，搭配紫洋蔥絲，售價99元。

即日起至9月2日，凡購買蠟筆小新電影聯名餐盒系列商品，即可獲得《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》電影全時段早場價優惠券。

▲「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，推出多款周邊商品。（圖／業者提供）

「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白融入各種日常用品，包含「蠟筆小新護照套」採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質，雙面設計，多達12款圖樣，售價89元。呆萌可愛的「春日阿呆款」三折傘，安全開關與圓潤傘尾的設計，安全好攜帶，售價179元。

