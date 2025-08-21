　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

▲▼統一率先將6款無糖飲料降價。（圖左／資料照；圖右／記者林育綾）

▲統一率先將6款無糖飲料降價，目前在7-11、家樂福都推出優惠。（圖左／資料照；圖右／記者林育綾）

記者林育綾／綜合報導

「無糖飲料免徵貨物稅法案」日前通過，統一企業火速開第一槍響應，旗下品牌6款無糖茶飲降價優惠。7-ELEVEN 全台門市即日起相關商品降價；而家樂福除了跟進，還加碼多達80款「買1送1」或「兩件更省」，尤其箱裝、組裝、大毫升飲料更優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 配合廠商支持無糖飲料免徵貨物稅政策，指定商品售價調整：

茶裏王四季春茶600ml 、茶裏王伯爵紅茶600ml 、茶裏王綠茶玉露600ml，原價25元，降價為24元。

璞韻四季青茶350ml、璞韻日本煎茶350ml，原價35元，降價為34元。

原味本舖無糖麥茶，原價30元，降價為29元。

▼7-ELEVEN無糖飲料降價。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-ELEVEN無糖飲料降價。（圖／業者提供）


★家樂福

響應無糖免徵貨物稅，家樂福跟進統一無糖飲品市售價格調降，另外中元普渡檔期間再加碼優惠，8月22日起至9月9日，指定6款統一無糖茶，中元節加碼滿199元，現折10元。

指定6款統一無糖茶包括：茶裏王四季春茶600ml、茶裏王伯爵紅茶600ml、茶裏王綠茶玉露600ml、璞韻日本煎茶350ml、璞韻四季青茶350ml、原味本舖麥茶600ml（新品預計8月28日到貨）。

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福中元檔期，多項飲料優惠，箱購更划算。（圖／記者林育綾攝）

另外適逢中元普渡倒數黃金周，9月9日前家樂福多達80款箱裝、組裝、大毫升飲品，祭出「買1送1、兩件省更多、點數10倍送」等多重優惠。

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄男住漫畫店6天！逾時叫不醒　竟已死亡多時
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光
眭澔平突發不自殺聲明！「他們後台很硬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天　香草烤雞腿下殺66折

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天　香草烤雞腿下殺66折

【廣編】積雪草×薑黃引領美膚新革命！渃學院8/18植物外泌體新品上市發表會

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝　紅茶飲品夯

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

三商炸雞限時20天「買1送1」　加碼棒腿買6送6

7-11今起咖啡「買2送2」還有吉伊卡哇杯！超商連5天優惠懶人包

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　孔劉、楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場！NB今夏最強雙神鞋你還沒入手？

藍發言人一口乾掉「核料廢水」　綠黨團：夏天到了天氣很熱多喝水

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔上訴二審「獲判緩刑」

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

台中單車婦逆向被撞死！　25歲騎士「反應時間僅1秒」無罪

大谷翔平傷情更新！　羅伯斯：大腿腫脹，幸好不是膝蓋

河北彩伽「1影片分享數2.2萬次」羞喊：尖尖哇嘎奶　預告新作登場

快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

藍鳥替前賽揚投手騰出位置　前起亞虎外援暫退牛棚

鬼月飲食5大禁忌曝！命理師警告「晚上不要含冰塊」：恐招好兄弟

共事10年好同事新家辦聚餐「唯獨沒邀她」！一票點頭：該高興

檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

消費熱門新聞

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

刮刮樂千萬回饋祭開搶

7-11首創推出「商品許願池」功能

德國雙人首發路跑送高CP物資包

拿坡里推「世運金牌快閃優惠」　小披薩只要139元、炸雞6折

7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成

更多熱門

相關新聞

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

全家合作手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出3款電影聯名鮮食，首推「蠟筆小新盲盒餐盒」，除了有主餐椰漿咖哩飯搭配茄汁漢堡排，隨機還贈送超萌小物共6款。9月2日前購買系列商品，即可獲電影全時段早場價優惠券。

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

7-11首創推出「商品許願池」功能

7-11首創推出「商品許願池」功能

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

超商聯名「南機場夜市」台式美食齊發

超商聯名「南機場夜市」台式美食齊發

關鍵字：

無糖飲料7-11家樂福

讀者迴響

熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面