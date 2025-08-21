無糖飲料降價懶人包！7-11「6款茶全降」　家樂福加碼多款買1送1

▲統一率先將6款無糖飲料降價，目前在7-11、家樂福都推出優惠。（圖左／資料照；圖右／記者林育綾）
記者林育綾／綜合報導
「無糖飲料免徵貨物稅法案」日前通過，統一企業火速開第一槍響應，旗下品牌6款無糖茶飲降價優惠。7-ELEVEN 全台門市即日起相關商品降價；而家樂福除了跟進，還加碼多達80款「買1送1」或「兩件更省」，尤其箱裝、組裝、大毫升飲料更優惠。
★7-ELEVEN
7-ELEVEN 配合廠商支持無糖飲料免徵貨物稅政策，指定商品售價調整：
茶裏王四季春茶600ml 、茶裏王伯爵紅茶600ml 、茶裏王綠茶玉露600ml，原價25元，降價為24元。
璞韻四季青茶350ml、璞韻日本煎茶350ml，原價35元，降價為34元。
原味本舖無糖麥茶，原價30元，降價為29元。
▼7-ELEVEN無糖飲料降價。（圖／業者提供，點圖可放大）
★家樂福
響應無糖免徵貨物稅，家樂福跟進統一無糖飲品市售價格調降，另外中元普渡檔期間再加碼優惠，8月22日起至9月9日，指定6款統一無糖茶，中元節加碼滿199元，現折10元。
指定6款統一無糖茶包括：茶裏王四季春茶600ml、茶裏王伯爵紅茶600ml、茶裏王綠茶玉露600ml、璞韻日本煎茶350ml、璞韻四季青茶350ml、原味本舖麥茶600ml（新品預計8月28日到貨）。
▲家樂福中元檔期，多項飲料優惠，箱購更划算。（圖／記者林育綾攝）
另外適逢中元普渡倒數黃金周，9月9日前家樂福多達80款箱裝、組裝、大毫升飲品，祭出「買1送1、兩件省更多、點數10倍送」等多重優惠。
▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）
