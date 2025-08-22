　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「無糖飲免貨物稅」4大超商降價　家樂福加碼大瓶「買1送1」

▲▼家樂福中元檔期開跑，多項獨家、新品零食組合，還有蠟筆小新周邊加購。（圖／記者林育綾攝）

▲家樂福響應無糖飲料降價，中元節還加碼多款「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

響應「無糖飲料免徵貨物稅」，統一企業日前率先宣布旗下品牌「6款無糖茶」全調降1元，萊爾富、OKmart 也跟進。全家便利商店則宣布自有品牌FMC系列飲料優惠，祭出「買1送1、第二件10元、第二件6折」等。家樂福因應中元檔期，加碼多款飲料「買1送1」，大毫升瓶裝、箱購更便宜。

▲無糖飲料降價，目前在7-11、家樂福同步實行。（圖左／資料照；圖右／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 配合統一企業支持無糖飲料免徵貨物稅政策，6款無糖茶指定商品調降：

茶裏王四季春茶600ml 、茶裏王伯爵紅茶600ml 、茶裏王綠茶玉露600ml ⭢ 原價25元，降價為24元。

璞韻四季青茶350ml、璞韻日本煎茶350ml ⭢ 原價35元，降價為34元。

原味本舖無糖麥茶600ml ⭢ 原價30元，降價為29元。

另外，7-11自即日起至8月24日，還加碼多款飲料、零食買2送2，包括「原味本舖無糖麥茶600ml、冷萃蜜香紅茶」，通通「買2送2」。  

★萊爾富

萊爾富表示，跟進統一企業調降商品價格，萊爾富販售的產品僅有「茶裏王四季春」，原價25元，自8月22日起降價1元為24元。

★OKmart

OKmart 配合政府無糖茶相關稅務政令，與供應商合作，同步調整售價。包括統一「茶裏王四季春茶600ml」原價25元，調降後為24元。另外即日起至9月17日，OKmart 加碼優惠，茶裏王四季春茶「兩件39元」（平均每件19.5元），以實際行動回饋消費者。

▲全家自有品牌FamiCollection長期推出茶飲優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家表示，將等待政府公布「無糖飲料免徵貨物稅」執行細則後，再評估降價幅度，不過自有品牌FamiCollection長期推出茶飲回饋優惠，即起至9月2日「FamiCollection茉莉四季春」買1送1、環境友善茶飲「FamiCollection雀語金萱茶」第2件10元優惠。

其他FamiCollection系列指定茶飲，包括：三峽碧螺春、黃金蕎麥茶、旨味日式生茶、不知春茶、金萱二十七，還享「第2件6折」、「買3送1」，

★家樂福

響應無糖免徵貨物稅，家樂福跟進統一無糖飲品市售價格調降，另外中元普渡檔期間再加碼優惠，8月22日起至9月9日，指定6款統一無糖茶，中元節加碼「滿199元現折10元」。

指定「6款統一無糖茶」包括：茶裏王四季春茶600ml、茶裏王伯爵紅茶600ml、茶裏王綠茶玉露600ml、璞韻日本煎茶350ml、璞韻四季青茶350ml、原味本舖麥茶600ml（新品預計8月28日到貨）。

適逢中元普渡倒數黃金周，9月9日前家樂福多達80款箱裝、組裝、大毫升飲品，祭出「買1送1、兩件省更多、點數10倍送」等多重優惠。

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼家樂福飲料優惠。（圖／業者提供）

你可能想看

超商周末優惠來了！7-11咖啡、可樂買2送2　全家冰品買1送1

全家新推「香蕉火龍果牛奶」　水果系飲料甜點新品一次看

全家聯名蠟筆小新推「盲盒餐盒」！6款超萌隨機贈品一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「無糖飲免貨物稅」4大超商降價　家樂福加碼大瓶「買1送1」

鬼月都市傳說！普渡禁忌大公開：這些東西千萬別拜！

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11咖啡、可樂買2送2　全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

「無糖飲免貨物稅」4大超商降價　家樂福加碼大瓶「買1送1」

鬼月都市傳說！普渡禁忌大公開：這些東西千萬別拜！

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊　富江巨大掛軸、毛毯超驚悚

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE　限定可頌、特調與人生四連拍一次解鎖

超商周末優惠來了！7-11咖啡、可樂買2送2　全家冰品買1送1

一盒就吃到12款月餅！唐緹2025中秋登月級獻禮華麗登場

麥當勞內用杯大解密！「高溫洗淨、嚴格檢驗」安心喝也能做環保

3大披薩店最新優惠一次看　達美樂買1送2、必勝客199元起

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸　全台唯一真金「黃金薯條」首亮相

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳下午與張忠謀一起品酒　預告將與魏哲家在三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

短今趕球賽太急「上錯計程車」　司機傻眼尷尬對話曝光

娜璉出道10年首來台！ 子瑜媽「搬夜市」招待

消費熱門新聞

肯德基咔啦雞腿堡買1送1　頂呱呱雞薯雙拼特價129元

達美樂買1送2！披薩店優惠一次看　拿坡里外帶139元起

全家冰品買1送1、7-11多項買2送2　周末優惠來了

7-11今起咖啡買2送2！超商連5天優惠一次看

今夏最潮聯名！義大利聖沛黎洛×日本潮咖啡NO COFFEE

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

漢堡王「三牲漢堡」升級回歸

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

麥當勞「搖搖薯條」限時回歸

IU、張員瑛腳上NB 471甜酷炸裂　楊祐寧靠NB 2010撐起穿搭氣場

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

「無糖飲免貨物稅」4大超商降價　家樂福加碼大瓶「買1送1」

刮刮樂千萬回饋祭開搶

超商推「御飯糰娃包」集點免費換

更多熱門

相關新聞

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

7-ELEVEN搶搭鬼門開、中元節話題，首度推出全店《伊藤潤二系列》精品活動，推出一系列詭譎恐怖美學周邊，陪粉絲辦公、讀書，8月27日下午3點起，全台7-11 展開限時「門市快閃購」活動，uniopen會員不限金額消費，最少只要249元起就能加購任一款。

全家冰品買1送1、7-11多項買2送2　周末優惠來了

全家冰品買1送1、7-11多項買2送2　周末優惠來了

台南東區最貴店面！　15年7-11門市換建商當房東

台南東區最貴店面！　15年7-11門市換建商當房東

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

關鍵字：

無糖飲料7-11全家OKmart萊爾富家樂福

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面