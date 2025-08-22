「無糖飲免貨物稅」4大超商降價　家樂福加碼大瓶「買1送1」

▲家樂福響應無糖飲料降價，中元節還加碼多款「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

響應「無糖飲料免徵貨物稅」，統一企業日前率先宣布旗下品牌「6款無糖茶」全調降1元，萊爾富、OKmart 也跟進。全家便利商店則宣布自有品牌FMC系列飲料優惠，祭出「買1送1、第二件10元、第二件6折」等。家樂福因應中元檔期，加碼多款飲料「買1送1」，大毫升瓶裝、箱購更便宜。

▲無糖飲料降價，目前在7-11、家樂福同步實行。（圖左／資料照；圖右／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 配合統一企業支持無糖飲料免徵貨物稅政策，6款無糖茶指定商品調降：

茶裏王四季春茶600ml 、茶裏王伯爵紅茶600ml 、茶裏王綠茶玉露600ml ⭢ 原價25元，降價為24元。

璞韻四季青茶350ml、璞韻日本煎茶350ml ⭢ 原價35元，降價為34元。

原味本舖無糖麥茶600ml ⭢ 原價30元，降價為29元。

另外，7-11自即日起至8月24日，還加碼多款飲料、零食買2送2，包括「原味本舖無糖麥茶600ml、冷萃蜜香紅茶」，通通「買2送2」。

★萊爾富

萊爾富表示，跟進統一企業調降商品價格，萊爾富販售的產品僅有「茶裏王四季春」，原價25元，自8月22日起降價1元為24元。

★OKmart

OKmart 配合政府無糖茶相關稅務政令，與供應商合作，同步調整售價。包括統一「茶裏王四季春茶600ml」原價25元，調降後為24元。另外即日起至9月17日，OKmart 加碼優惠，茶裏王四季春茶「兩件39元」（平均每件19.5元），以實際行動回饋消費者。

▲全家自有品牌FamiCollection長期推出茶飲優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家表示，將等待政府公布「無糖飲料免徵貨物稅」執行細則後，再評估降價幅度，不過自有品牌FamiCollection長期推出茶飲回饋優惠，即起至9月2日「FamiCollection茉莉四季春」買1送1、環境友善茶飲「FamiCollection雀語金萱茶」第2件10元優惠。

其他FamiCollection系列指定茶飲，包括：三峽碧螺春、黃金蕎麥茶、旨味日式生茶、不知春茶、金萱二十七，還享「第2件6折」、「買3送1」，

★家樂福

響應無糖免徵貨物稅，家樂福跟進統一無糖飲品市售價格調降，另外中元普渡檔期間再加碼優惠，8月22日起至9月9日，指定6款統一無糖茶，中元節加碼「滿199元現折10元」。

指定「6款統一無糖茶」包括：茶裏王四季春茶600ml、茶裏王伯爵紅茶600ml、茶裏王綠茶玉露600ml、璞韻日本煎茶350ml、璞韻四季青茶350ml、原味本舖麥茶600ml（新品預計8月28日到貨）。

適逢中元普渡倒數黃金周，9月9日前家樂福多達80款箱裝、組裝、大毫升飲品，祭出「買1送1、兩件省更多、點數10倍送」等多重優惠。

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▼家樂福中元節檔期，飲料加碼優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）