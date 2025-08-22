他傳「超私密1留言」給周杰倫　一票人也這麼做：太厲害了

▲原PO把私人密碼記錄在周杰倫的IG聊天室。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人會把官方粉專當成記事本，而一名網友爆笑坦承，他傳了5組私人密碼給天王周杰倫的IG聊天室，而且至今未已讀，讓他笑虧「只有周杰倫知道我所有的密碼！」文章曝光後，一票網友也回應，「我以為只有我爸會做這種事情」、「我以前也會拿明星的對話框當備忘錄」。

一名網友在Threads上傳一張聊天室畫面，可見他傳了5組密碼給周杰倫的IG，隨即爆笑解釋「世上除了我以外，只有周杰倫知道我所有的密碼！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「所以被盜一定是周杰倫搞的」、「我都傳給Kobe」、「周董的聊天室是許多人的備忘錄」、「不能說的秘密」、「我真的快笑死，我要傳給GD」、「其實還有祖克伯」、「再也不怕忘記密碼」、「我以前也會拿明星的對話框當備忘錄」、「這招太厲害了」、「笑死，我以為只有我爸會做這種事情」、「我要傳給車銀優，夫妻之間沒有秘密」。

還有大學生網紅、品牌粉專也哭笑不得回應，「也有一些人在我這邊記錄他的所有密碼，甚至爸爸媽媽電話」、「沒關係～小編也收到很多類似的訊息，每天打開訊息夾都要提醒自己不可以回，回了就會被你們發現...我們其實都看得到」。