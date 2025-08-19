　
政治

823核三延役公投、7藍委罷免案　中選會公布公投門檻500萬票

▲▼中央選舉委員會，中選會，中選會示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲中選會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹詠淇／台北報導

823除了7區立委罷免還有核三重啟公投案，中選會今（19日）也公布各選區25%門檻，及公投案門檻人數。其中，核三重啟公投案投票權人數20,002,091人，25%以上的參考門檻至少即為5,000,523人。

針對823公投和7區立委罷免案，中選會今說明，公投法定門檻，依公投法第29條規定，為「公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上」（25%以上），即為通過。有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。

罷免法定門檻，依公職選罷法第90條規定，為「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過；反之，有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，均為否決。

依此，編號為全國性公投案第21案的該案公投，投票權人數20,002,091人，25%以上的參考門檻至少即為5,000,523人。

另，7件區域立委罷免的參考門檻至少應為：

1、新北11羅明才立委罷免案，投票人數299,652人，25%是74,913人。
2、中2顏寬恒立委罷免案，投票人數307,742人，25%是76,936人。
3、中3楊瓊瓔立委罷免案，投票人數260,599人，25%是65,150人。
4、中8江啟臣立委罷免案，投票人數208,849人，25%是52,213人。
5、竹縣2林思銘立委罷免案，投票人數238,499人，25%是59,625人。
6、投1馬文君立委罷免案，投票人數184,153人，25%是46,039人。
7、投2游顥立委罷免案，投票人數195,068人，25%是48,767人。

▼823二波罷免「7藍委罷免門檻」。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼823二波罷免「7藍委罷免門檻」。（圖／記者郭運興製圖）

08/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

