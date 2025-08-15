　
政治

公投罷免追加15.4億預算藍白砲轟無能　11億用在白營提案核三公投

▲▼黃國昌13日上午結束第4場「核三延役公投」電視意見發表會接受媒體聯訪。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會14日拍板通過追加預算編列878.4億元，包含中選會辦理第11屆立法委員罷免案、核三延役公投案所需經費15.4億元，對此，國民黨立委羅智強批評無恥、民眾黨主席黃國昌還砲轟「卓榮泰，你會不會太無能？」但15.4億有11億將用在民眾黨團提案核三延役公投。綠委林俊憲今（15日）表示，現在為什麼要追加？當然非追加不可，以前的國家預算沒有像今年這麼慘，被黃國昌、傅崐萁砍得一塌糊塗，現在多辦一個公投怎麼可能不追加預算？為了黃國昌辦的公投追加預算也要被罵，這個真的是莫名其妙啊。

對於追加預算，藍委羅智強轟，今年原本就是公投年，中選會理應事先編足辦理相關預算，而非事後以追加方式補洞。更離譜的是，民進黨推動大罷免，勞民傷財、製造對立，726慘敗仍不收手，823還要繼續，如今卻還敢伸手向人民要更多納稅錢，這種行徑可謂毫無廉恥。

黃國昌則砲轟，舉辦公投不是今年才有，以前的行政院院長不需要辦追加預算，現在的行政院院長卓榮泰卻需要辦追加預算，「卓榮泰，你會不會太無能？」

林俊憲表示，「黃國昌又在亂抓狂了」，他說行政院為了他的核三公投不可以追加預算15億，但現在是黃國昌自己搞一個公投，國家要為了你花十幾億，不管有沒有追加，這十幾億都得花，那值得嗎？黃國昌過去反核，現在變擁核，來搞一個核三重啟公投，國家就要花掉十幾億。

林俊憲指出，黃國昌說為什麼要追加預算，但2021年四大公投就不用？「可以這樣直接來對比？」以前的國家總預算沒有被你這樣亂搞、亂刪，行政費、業務費各部會被刪得一蹋糊塗，現在突然多一個新的業務，就是要辦黃國昌的核三公投，錢哪裡來？有沒有刪都要花，就是黃國昌為了政治動作要搞一個核三公投。

林俊憲表示，過去黃國昌是絕對反核的，還出來遊行抗議，還率隊絕對反核，現在黃國昌一擁核，「我們都差點追不上，你這樣大轉彎，我們在後面就跟著翻車，國家就要花掉十幾億」。林俊憲說，不管有沒有追加預算，這筆錢都是因為黃國昌這樣一搞就花掉的，所以重點不在於有沒有追加。

林俊憲說，現在為什麼要追加？當然非追加不可。以前的國家預算沒有像今年這麼慘，被黃國昌、傅崐萁聯手砍掉行政費、砍掉業務費，砍得一塌糊塗，現在多辦一個公投，而且一辦就要十幾億，怎麼可能不追加預算？為了黃國昌辦的公投追加預算也要被罵，這個真的是莫名其妙啊。


