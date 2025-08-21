　
生活

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝「想做1企劃」：看了會流淚

▲▼館長陳之漢出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

▲館長陳之漢。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前再飛往中國，造訪深圳、澳門，期間開直播帶觀眾進到騰訊總部及南山「機器人谷」等多家企業，大讚當地創新實力和企業理念，令人印象深刻。館長19日直播中則坦言，未來有計畫前往更多地方，哪裡都想去，不一定只會在一線城市走訪。但他也直言，回台灣還有很多工作要做，還有很多台灣同胞需要他，去改變糜爛的政局。

館長直播中表示，回到台灣之後還有很多工作要做，他要上台運用自身能力去改變台灣糜爛的政局。他表示自己到了大陸，體驗了當地風土民情，大家對他很熱情，「我真的覺得，大陸這邊的小夥伴，大陸這邊的同胞比起青鳥還要更愛台灣。」

接著，館長對台灣許下一連串願景，並提到8月23日即將登場的投票，希望台灣人一起翻轉「貪污、腐敗、獨裁」的局勢，也歡迎大陸民眾觀看他的直播，「我們要聲音大到讓民進黨瑟瑟發抖。」

另外，他提到回台灣之後，打算花兩個月讓團隊休息一下，再考個無人機執照，做「台灣美食之旅」的企劃，將台灣介紹給大陸同胞。除了美食之外，也會拍攝災區，「我帶你們去看這些災區還沒復原的樣子，你們大陸同胞看了會流眼淚」、「你就會了解館長為什麼這麼痛恨民進黨。」

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄男住漫畫店6天！逾時叫不醒　竟已死亡多時
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光
眭澔平突發不自殺聲明！「他們後台很硬」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

