陌生男非法入室「麻醉女子抽血」　超瞎犯案原因曝光

▲大陸發生一宗非法入室「麻醉抽血」案件，過程讓女性感到十分恐怖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸發生離奇「入室麻醉」案件。一名女子在家中睡覺，被陌生男子李嫌潛入室內，用黑布沾麻醉藥將女子迷昏，對其進行靜脈抽血，事後被對方丈夫逮個正著，報警處理。該男子這樣做是為了「通過這種緊張感緩解壓力」，該案進行二審判決，法院最終判處該男子有期徒刑二年，二審駁回上訴，維持原判。

綜合陸媒報導，江蘇省揚州市中級人民法院公佈的二審判決書顯示，一審法院認定，2023年12月31日晚，女子俞某在家中臥室休息，其丈夫外出。2024年1月1日2時許，被告人李嫌採用推門入室的方式非法侵入俞某家中，採用含有七氟烷、異氟烷的黑布麻醉俞某，並靜脈抽血。

之後俞某丈夫返回家中發現李嫌，遂使用水壺砸李某某，後李嫌逃離。據受害人俞某稱，她稍微清醒後，在床上找到了一根醫院抽血時才用到的壓脈帶，並且感覺自己左邊胳膊有疼痛感。

她說。「疼痛的部位有一個針眼以及血跡，醫生檢查也說是針眼。」據揚州市公安局物證鑒定所出具的理化檢驗報告，證實俞某提供的當晚李嫌留下的黑布中檢出麻醉藥七氟烷、異氟烷成分。

醫學專家證言指出，七氟烷、異氟烷均屬於專業吸入式麻醉劑，需具備麻醉醫師資格才能合法使用，且在國內屬於嚴格管控藥物，市場不可流通。若濫用，會導致臉色蒼白、反應遲鈍，甚至嗜睡、休克乃至死亡，具有極高風險。

在一審審理中，李嫌供述承認主要犯罪事實，並聲稱「喜歡潛入他人住宅，透過這種緊張感緩解壓力」。法院查明，李嫌曾因盜竊、性侵、非法侵入住宅等多次入獄，屬累犯，社會危害性大。揚州中級法院認定其行為已構成「非法侵入住宅罪」，並考量其多次前科及造成被害人身體損傷，從重量刑，判處有期徒刑二年。

不服判決的李某某提出上訴，辯稱未對被害人實施麻醉與抽血。然而，二審法院審查後認為，物證、醫證與被害人證言已形成完整證據鏈，足以排除合理懷疑，證明其實施了麻醉與抽血行為。法院最終判處該男子有期徒刑二年，二審駁回上訴，維持原判。