大陸 大陸焦點 特派現場

陌生男非法入室「麻醉女子抽血」　超瞎犯案原因曝光

▲桃園市八德區某修車廠顧姓負責人去年連續對女性友人在酒品內摻入「生命之水」灌醉再藉機性侵，遭桃檢聲押獲准，最近聲請撤銷羈押遭地院駁回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸發生一宗非法入室「麻醉抽血」案件，過程讓女性感到十分恐怖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸發生離奇「入室麻醉」案件。一名女子在家中睡覺，被陌生男子李嫌潛入室內，用黑布沾麻醉藥將女子迷昏，對其進行靜脈抽血，事後被對方丈夫逮個正著，報警處理。該男子這樣做是為了「通過這種緊張感緩解壓力」，該案進行二審判決，法院最終判處該男子有期徒刑二年，二審駁回上訴，維持原判。

綜合陸媒報導，江蘇省揚州市中級人民法院公佈的二審判決書顯示，一審法院認定，2023年12月31日晚，女子俞某在家中臥室休息，其丈夫外出。2024年1月1日2時許，被告人李嫌採用推門入室的方式非法侵入俞某家中，採用含有七氟烷、異氟烷的黑布麻醉俞某，並靜脈抽血。

之後俞某丈夫返回家中發現李嫌，遂使用水壺砸李某某，後李嫌逃離。據受害人俞某稱，她稍微清醒後，在床上找到了一根醫院抽血時才用到的壓脈帶，並且感覺自己左邊胳膊有疼痛感。

她說。「疼痛的部位有一個針眼以及血跡，醫生檢查也說是針眼。」據揚州市公安局物證鑒定所出具的理化檢驗報告，證實俞某提供的當晚李嫌留下的黑布中檢出麻醉藥七氟烷、異氟烷成分。

醫學專家證言指出，七氟烷、異氟烷均屬於專業吸入式麻醉劑，需具備麻醉醫師資格才能合法使用，且在國內屬於嚴格管控藥物，市場不可流通。若濫用，會導致臉色蒼白、反應遲鈍，甚至嗜睡、休克乃至死亡，具有極高風險。

在一審審理中，李嫌供述承認主要犯罪事實，並聲稱「喜歡潛入他人住宅，透過這種緊張感緩解壓力」。法院查明，李嫌曾因盜竊、性侵、非法侵入住宅等多次入獄，屬累犯，社會危害性大。揚州中級法院認定其行為已構成「非法侵入住宅罪」，並考量其多次前科及造成被害人身體損傷，從重量刑，判處有期徒刑二年。

不服判決的李某某提出上訴，辯稱未對被害人實施麻醉與抽血。然而，二審法院審查後認為，物證、醫證與被害人證言已形成完整證據鏈，足以排除合理懷疑，證明其實施了麻醉與抽血行為。法院最終判處該男子有期徒刑二年，二審駁回上訴，維持原判。

大陸非法入室麻醉抽血

