剴剴案證明「串證」有羈押必要　簡舒培轟：黃國昌提修法縱放惡魔

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨團總召黃國昌日前提案欲將《刑事訴訟法》中，有關羈押事由的「有勾串共犯或證人之虞」規定刪除，此舉遭質疑是在為解救被羈押中的前主席柯文哲而鋪路。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（22日）指出，剴剴案證明「防止串證」是羈押重要事由，黃國昌提修法就是在縱放惡魔保母、滋養犯罪集團。

簡舒培表示，2023年12月底，才1歲多的剴剴遭劉姓保母凌虐致死，劉姓保母則在隔年的1月遭到羈押，然而，檢方2月底傳喚劉姓保母妹妹時，沒想到在開庭前，保母妹妹竟然就在北檢偵查庭外，和家人、公設辯護律師公然討論案情、交換意見，還問「這樣講可以嗎？」。

簡舒培說，這樣赤裸裸的串供行為，被檢察官當場抓包，保母妹妹也因為涉嫌凌虐剴剴，加上在開庭前串證行為明確，遭到當庭逮捕、由證人改列被告，並向法院聲押禁見獲准。

針對此事，簡舒培認為，剴剴案已經證明「防止串證」是羈押的重要理由之一，倘若黃國昌提出的《刑事訴訟法》修法通過，只要劉姓保母沒有「具體事實」足以認為有逃亡或滅證之虞，就可以回家跟妹妹、兒女、律師，舒舒服服地對口供，慢慢編故事，讓剴剴案的真相徹底被掩蓋。

簡舒培直言，她必須很不客氣地說，黃國昌提《刑事訴訟法》修法，要刪除羈押事由中的「有勾串共犯或證人之虞」，這就是在縱放惡魔保母、滋養犯罪集團。

簡舒培指出，法務部已經表達反對將「串證」刪除的立場，因為如此一來，會讓刑事偵查與追訴犯罪大受影響，不過，讓她感慨的是，法務部從司法專業來說明修法影響，滿腦子政治鬥爭的黃國昌卻回應「急著出來當民進黨的打手」。

最後，簡舒培痛批，民眾黨為了柯文哲一個個案，不惜犧牲無數的公平正義，讓犯罪者逍遙法外，可見民眾黨與黃國昌完全不演了，急著當犯罪集團的打手，到底還有沒有基本的羞恥？丟不丟臉？慚不慚愧？