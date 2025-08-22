　
    • 　
>
美軍機密37萬賣給中國　華裔水兵6罪成立「恐判無期徒刑」

▲▼美軍兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USS Essex）。（圖／翻攝facebook.com/USSESSEX）

▲美軍兩棲攻擊艦艾薩克斯號（USS Essex）。（圖／翻攝facebook.com/USSESSEX）

記者吳美依／綜合報導

美軍華裔水兵魏金超收取1.2萬美元，向中國出售軍事機密，20日被陪審團裁定，2項間諜罪及4項違反武器出口管制法罪，一共6項罪名全數成立，如今恐怕面臨終身監禁，預計12月正式宣判。

2022年2月開始，魏金超（Jinchao Wei，音譯）透過社群媒體接觸自稱「海軍迷」的中國情報人員，大量洩漏兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）等太平洋艦隊的敏感機密資料，包括艦艇照片、航線資訊、技術手冊、武器規格等，並且一共收取1.2萬美元（約新台幣37萬元）報酬，直到2023年8月被捕後。

檢方透露，魏金超出生於中國，案件發生期間，正在加州聖地牙哥海軍基地服役，擔任艾薩克斯號的輪機士，擁有安全許可權限。令人震驚的是，他的母親不僅知情，還鼓勵兒子配合情報人員，希望未來能夠在「中國共產黨取得一官半職」。

法庭文件顯示，中國情報人員曾提議資助魏金超母子飛往中國面談，把購買傳輸設備的費用報帳處理。魏金超上網搜尋飛往中國的機票，對話紀錄也顯示，他曾與中國聯絡人討論掩蓋行蹤、執行任務、領取報酬的方式。

美國司法部強調，未來將嚴懲此類叛國行為。聯邦調查局（FBI）反間諜部門官員羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）警告，中國持續鎖定與滲透美軍人員。加州南區聯邦檢察官高登（Adam Gordon）也嚴厲譴責，「魏金超為了金錢出賣軍事機密，危及同袍性命及國家安全。」

08/20 全台詐欺最新數據

