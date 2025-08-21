青蔥狂漲！彰化農民嗨喊：換開保時捷　有人1夜被偷50公斤

▲彰化蔥農自苦中作樂喊納智傑變保時捷。（圖／翻攝自農民臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

今年夏天，豪大雨豪大雨，加上楊柳颱風的侵襲，青蔥衝擊最大，災情慘重更催生出驚人天價，彰化溪湖果菜市場的青蔥價格一度飆上每公斤400元的歷史新高，至今仍維持在250元的高檔行情。這波「綠色黃金」熱潮，不僅改寫了產地交易紀錄，更讓不少幸運躲過災情的蔥農笑著說「終於實現財富自由，納智捷變保時捷」

彰化二林青農透露，其實這波「蔥價傳奇」早有跡可循，去年山陀兒、凱米颱風連續來襲，造成產區嚴重淹水，青葱大量腐爛，價格從那時起就始終維持在高檔。眼看去年利潤驚人，不少農民今年紛紛轉作青蔥，沒想到七月暴雨再度來襲，歷史重演，災情慘重導致供應量銳減，價格再度暴衝。

▲嘉義蔥價飆漲1捆1200元 。（圖／嘉義縣布袋街區觀光發展協會 游志豪授權提供）

「現在盤商直接衝到產地搶貨！」青農指出，颱風過後市場嚴重缺貨，有盤商開出一分地40萬元的天價包園收購。若農民種植面積達到一甲地，收入甚至可達400萬元。產地更流傳一句玩笑「原本開納智捷，現在要換保時捷」，足見這波行情帶來的驚人收益。

然而，暴利背後其實隱藏著極高風險。青農點出關鍵表示，夏季高溫多濕，青葱極易感染「捲葉炭疽病」，一旦田區淹水數日，病害迅速蔓延，可能導致全園枯黃、血本無歸。夏季栽培成本高昂，一分管理及其他的成本就高達6萬元，是冬季的兩倍。許多農民搶種卻不幸遭遇水災或病害，最終只能認賠出場。

更有青農提出警訊，台灣農民常一窩蜂搶種當紅作物，今年青葱價格創天價，預期明年種植面積將大幅增加，可能導致價格崩跌。更現實的是，高價青蔥也引來竊賊覬覦。芳苑鄉近期就傳出青葱遭盜採，有農民一夜之間被偷走50公斤、損失超過1萬2500元。受害農民無奈表示，除了加強巡邏與加裝監視器，似乎也難完全防範。