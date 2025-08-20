可能有新颱風　預估路徑曝

▲最新西北太平洋衛星雲圖。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

可能有新颱風！氣象專家林得恩表示，新的熱帶擾動周四或周五形成，美國NCEP數值模式顯示，進入南海後成颱機會大。對此，中央氣象署預報員劉沛滕指出，會不會變熱帶性低氣壓或颱風，還要再觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據今晨最新氣象資訊結果，各國數值模式均顯示，在本周菲島東方外海將有新的熱帶擾動生成，且隨環境駛流場導引，由東向西運動的路徑機會最大，但在熱帶擾動的強度與形成時間，還是有些分歧的差異看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼新的熱帶擾動醞釀中。（圖／翻攝「林老師氣象站）臉書）



林得恩說，美國NCEP數值模式掌握熱帶擾動將在周五生成，生成地點為菲島東方外海，隨後運動路徑將走巴士海峽南側，非常靠近呂宋島陸地，周六中心最靠近台灣，進入南海後成颱機會大，隨後再往海南島繼續前進。

林得恩分析，而歐洲ECMWF數值模式認為這個熱帶擾動，強度最多只會發展到熱帶性低氣壓；歐洲EC-AIFS數值模式則認為，熱帶擾動將提早在周四生成，周五中心最靠近台灣，當擾動走到南海時，會再增強為颱風。

對此，劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，目前在關島南方有些很弱、很鬆散的雲系，少部分模式有做出周五或周末來到菲律賓東方海面，有機會發展熱帶擾動或熱帶低壓，周末往西通過菲律賓呂宋島到南海，也有機會進一步發展，但模式對發展時間和強度有不同看法，會不會變熱帶低壓或颱風再觀察。

劉沛騰表示，而該系統在周末通過呂宋島時，會帶來東風和東南風的水氣，台東、恆春半島有不定時降雨機率。