台北海大霸凌案　教育部入校調查「提5點」：研議停聘教授

台北海洋科技大學傳出教師疑似霸凌及被逼迫回捐工讀金事件。教育部表示，昨（8日）會同特教學者專家入校進行督導，並對學校提出5點建議，包括校方應儘快召開教評會，研議該師停聘配合調查事宜，來保護學生及確保調查不受到干擾，並儘快查明學生被逼迫回捐工讀金事宜的事實真相，也應會同廠商儘快建立公開透明、公平公正的學生工讀機會遴選機制。

台北海洋科技大學（台北海大）特教資源中心前主任蔡絢麗，遭到指控霸凌特教學生，不僅對學生辱罵，更有多名師生與家長指控，蔡絢麗要求學生將領到的台積電工讀金「回捐」部分，若學生不從，就揚言封殺未來實習機會，更要求學生簽保密條款。但蔡絢麗今天已在律師陪同下，出面否認所有指控。

不過，教育部昨天已經會同特教學者專家前往台北海大，檢視學校目前霸凌調查情形及學生保護與輔導機制是否足夠完善，並對學校提出五點建議，希望確保學生在安全及友善的環境下繼續學習。

教育部表示，特教學生相對處於弱勢，故要求校方應主動盤點曾參與工讀的特教學生，瞭解其心理諮商、法律諮詢及霸凌調查等需求，提供必要協助。該校目前已整合生活輔導組、學生輔導諮商中心、特教資源中心、原住民族資源中心等，將提供學生服務。

教育部強調，依照校園霸凌防制準則，學校應減低雙方當事人互動機會，目前雖正值暑假期間，校方仍應儘快召開教評會，研議該師停聘配合調查事宜，以保護學生，並確保調查不受到干擾。尤其事件揭露後，檢舉者承受不小壓力，擔心遭遇他人異樣眼光，學校應給予即時保護，避免同儕或其家長不友善的情形。若有相關情事，學生可透過單一窗口向學校申訴，教育部將嚴格查處。

針對民眾反映學生被逼迫回捐工讀金事宜，教育部指出，其性質和霸凌事件有所不同，校方不能被動等待霸凌事件調查結果，應基於學校督導管理職責，儘快查明事實真相，勿枉勿縱。若發現明確違法事證，應依法主動告發，確保學生權益。

另針對廠商提供學校學生工讀機會，教育部建議，校方應會同廠商儘快建立公開透明、公平公正的遴選機制，若工讀涵蓋校內各行政單位或校內活動，學校行政單位也應有妥善公平的工作分配、適切的指導及考核機制，避免學生感受不公平對待，擔憂被任意剝奪工讀機會。

教育部指出，這次事件爆發後，已有學生與家長感到焦慮不安，加上相關主管及特教資源中心的人員異動，學校應儘快穩住陣腳，做好相關輔導及支援服務，重建特教學生及家長信心。教育部特別提醒學校，新學年即將展開，針對相關特教新生，應在新生入學期間加強宣導與輔導，提供安全安心的就學環境。