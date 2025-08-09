遭爆霸凌剝削學生　台北海大教授「全盤否認」：曾主動募款助出國

▲台北海洋科技大學副教授兼特教中心前主任蔡絢麗，今天出面否認霸凌特教學生，也沒要求回捐工讀費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北海洋科技大學副教授兼特教中心前主任蔡絢麗，遭多名師生、家長指控霸凌特教學生，並要求回捐工讀費。蔡絢麗今（9日）出面否認所有指控，她表示，薪資或工讀金是直接進入學生帳戶，絕對沒有要求學生回捐，更沒收回扣或中飽私囊，也否認辱罵或霸凌學生，而是主動關懷照顧特教生，入學後每學期申請協助住宿床位，還曾幫學生募款出國比賽。

台北海洋科技大學（台北海大）特教資源中心前主任蔡絢麗，遭到指控霸凌特教學生，不僅對學生辱罵，更有多名師生與家長指控，蔡絢麗要求學生將領到的台積電工讀金「回捐」部分，若學生不從，就揚言封殺未來實習機會，更要求學生簽保密條款。

蔡絢麗今天在律師張琬萍陪同下出面說明，同時全盤否認相關指控。蔡絢麗強調，自己任教30餘年，擔任特教主任8年多，今天出面不僅是為了個人聲譽，還有學校校譽及學生權益，還有家長的信心。

對外界指控收取回扣，蔡絢麗強調，絕對沒有收取回扣或中飽私囊，薪資或工讀金都是直接進入學生帳戶，但確實有些家長認為自己小孩子有這個工讀機會很高興，家長主動贊助給其他同學，但她絕對沒有強迫學生回捐，沒有經手費用。

至於遭學生指控辱罵或霸凌部分，蔡絢麗表示，自己對特教生不僅沒有辱罵霸凌，反而是關懷倍至，盡到身為一個特教中心主任對特教生的生活輔導照顧，「全台應該沒有一個特教中心老師，會主動關懷特教生每個學期有沒有宿舍可以住」，甚至自己還幫特教生募款助其出國，平時跟特教生母親的相處都不錯，對方都會主動傳早安圖問候。

對於有一名特教生送醫診斷出憂鬱症，蔡絢麗推測，並非是她辱罵造成，可能是多重原因壓力爆表導致，包括與宿舍室友長期不睦、出國比賽、期中末考、專題製作等。

