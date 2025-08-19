　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會指出，活動於8月29日至31日在竹圍漁港登場，歡迎全國鄉親共同感受音樂節熱情魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會指出，活動於8月29日至31日在竹圍漁港登場，歡迎全國鄉親共同感受音樂節熱情魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（19）日出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上表示，首屆桃園珍珠海岸國際音樂節於8月29日至31日在竹圍漁港登場，活動結合國內外重量級音樂卡司與體育盛事，其中邀請美國職籃NBA兩位重量級球星－紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard首次來臺，帶來今年暑期壓軸饗宴，歡迎全國朋友齊聚竹圍漁港，共同感受珍珠海岸國際音樂節的熱情與魅力。

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會，扮成音樂DJ，提前體驗音樂魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會，扮成音樂DJ，提前體驗音樂魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，首屆音樂節卡司陣容堅強，包括動力火車、玖壹壹、韓國人氣團體「KARD」、印尼及越南知名藝人，展現跨國多元音樂饗宴。市府多年推動的兩大音樂品牌「LALAI原民音樂人才PK大賽」及「鐵玫瑰熱音賞」也將登場，展現桃園豐沛在地音樂能量。

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上，會後與市府局處長與原民音樂演唱者大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上，會後與市府局處長與原民音樂演唱者大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，這次活動更跨界結合體育，特別邀請美國職籃NBA兩位重量級球星—紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard首次來台獻技，兩位國際球星不僅將與粉絲互動，還參與特別規劃的「海岸雙星Show」，帶來一場精彩絕倫的籃球表演。

市府觀旅局提及，民眾可搭乘桃園機場捷運至A11站，轉乘免費接駁車直達會場；或由桃園火車站「今日飯店站」搭乘5016、5022、5022A等路線至「竹圍站」下車，再步行約10分鐘即可抵達。相關公車資訊可上桃園公車動態資訊系統查詢（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）。

 【更多新聞】

►無套嘿休害少女生子！渣男只想賠錢...不肯結婚　法官怒判8月

張善政「不含不動產」身價破億　出席桃園音樂節「微笑」未回應

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
櫻花妹「暴牙妹→大眼甜妹」！課金530萬換頭　整形對比照曝
快訊／工具機百德遭爆「做四休三」　公司晚間急發重訊！
波音客機「引擎狂噴火」傳爆炸聲！
快訊／友達收購爆內線交易！　凌華董座等9人遭搜索約談
柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　咬牙切齒連續嗆檢
張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」　異味瀰漫片場：內褲全毀
台男去買春！東京站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人
全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

台電南區舉辦製造業座談會　推廣新時間電價助業者省電費

嘉義同鄉會捐百萬善款助災後重建　 翁章梁代表受贈感謝狀

台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

林業署嘉義分署協助災民重建家園　金質獎廠商免費修屋！

奪首惜廚師教案組「學惜銀獎」　花蓮林淑芳抱回3萬獎金

颱風重創嘉義縣　縣府攜手百工利他協會啟動修繕計畫

嘉科實中扶少團活動　提升學童自信與自理能力

嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

台南健康體位全國賽連5年奪特優！　立人國小勇奪最高榮耀

宏達電連拉3根漲停　今並列26檔注意股

蘋果iPhone 17系列進入量產　富士康鄭州廠重金急招工

教室偷烤肉！幻藍小熊校園「黑歷史」被挖...認了：我以前很皮

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

訂房3人住「當天硬要擠9人」拒絕補差額　他怒刷1星負評！老闆喊冤

鈴木駿輔開箱未定　陳金鋒謹慎看待洋將升降：不是開玩笑

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

差點被川普趕出去！　比利時學霸公主「可繼續在哈佛念書」

北動棕熊「小喬」今不幸離世　腫瘤轉移痛苦同仁含淚放手

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

鳥嘴潭人工湖首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

2025極點慢旅白金騎跡雲嘉南登場單車追光浪漫雙教堂接力開騎

雙喜臨門！台南新營、善化警員考取三等特考基層勤學金榜題名

南消鹽水分隊蕭廷翰拿下消防設備師＋消防警察三等特考雙榜

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

謝龍介率藍營台南市議員呼籲鄉親公投支持重啟核三

桃園市美館人行空橋吊裝作業　8/19起施工管制

琥珀東福捐460萬高規格救護車守護市民健康

桃園微型創業獎勵　首推工·藝師傅創出路

第1巡防區指揮部新任主任布達　北部分署長親臨勗勉

更多熱門

相關新聞

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

六都首長財報曝！張善政身家破億　侯友宜存款近4000萬

監察院今（19日）公布最新一期廉政公報，包含台北、新北及桃園縣市長及政務人員財產申報，新北市長侯友宜存款3990萬8374元、桃園市長張善政身家過億，有73筆土地、77筆建物交付信託，存款3359萬3872元、國外股票總值3472萬361元，受信託財產專戶、零售食品債、黃金條塊總值1393萬3442元。

桃園珍珠海岸國際音樂節　兩大NBA球星8/30降臨

桃園珍珠海岸國際音樂節　兩大NBA球星8/30降臨

桃園航空城安置戶卡房貸風波難平息　央行否認與財政部協調放行

桃園航空城安置戶卡房貸風波難平息　央行否認與財政部協調放行

爭取核定桃園市立醫院　張善政赴醫審會簡報

爭取核定桃園市立醫院　張善政赴醫審會簡報

NBA尼克王牌長人唐斯　8月底訪台

NBA尼克王牌長人唐斯　8月底訪台

關鍵字：

桃園珍珠海岸國際音樂節829登場張善政NBA2球星

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面