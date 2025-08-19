桃園珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度受邀來台

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會指出，活動於8月29日至31日在竹圍漁港登場，歡迎全國鄉親共同感受音樂節熱情魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（19）日出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上表示，首屆桃園珍珠海岸國際音樂節於8月29日至31日在竹圍漁港登場，活動結合國內外重量級音樂卡司與體育盛事，其中邀請美國職籃NBA兩位重量級球星－紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard首次來臺，帶來今年暑期壓軸饗宴，歡迎全國朋友齊聚竹圍漁港，共同感受珍珠海岸國際音樂節的熱情與魅力。

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會，扮成音樂DJ，提前體驗音樂魅力。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政指出，首屆音樂節卡司陣容堅強，包括動力火車、玖壹壹、韓國人氣團體「KARD」、印尼及越南知名藝人，展現跨國多元音樂饗宴。市府多年推動的兩大音樂品牌「LALAI原民音樂人才PK大賽」及「鐵玫瑰熱音賞」也將登場，展現桃園豐沛在地音樂能量。

▲桃園市長張善政今天出席「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」記者會上，會後與市府局處長與原民音樂演唱者大合影。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，這次活動更跨界結合體育，特別邀請美國職籃NBA兩位重量級球星—紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard首次來台獻技，兩位國際球星不僅將與粉絲互動，還參與特別規劃的「海岸雙星Show」，帶來一場精彩絕倫的籃球表演。

市府觀旅局提及，民眾可搭乘桃園機場捷運至A11站，轉乘免費接駁車直達會場；或由桃園火車站「今日飯店站」搭乘5016、5022、5022A等路線至「竹圍站」下車，再步行約10分鐘即可抵達。相關公車資訊可上桃園公車動態資訊系統查詢（https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/）。