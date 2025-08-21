　
大陸 大陸焦點 特派現場

130公斤男子「坐轎子」爬峨眉山　來回10小時！花9萬雇轎夫扛上去

▲130公斤男子雇轎伕爬峨眉山，轎夫們動用9人輪流扛。（圖／翻攝極目新聞）

▲130公斤男子雇轎夫爬峨眉山，轎夫們動用9人輪流扛。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川峨眉山景區近日出現一幕罕見的場景，一名體重263斤（約130公斤，下同）的男子選擇乘坐滑竿（轎子，下同）上山，他託人雇用9名轎夫輪流抬，上下山一趟全程42公里耗時約10小時，最終支付22100元人民幣（約9萬元新台幣）費用，引起不少遊客圍觀熱議。

《極目新聞》報導，8月15日，轎夫方先生接到訂單，對方自稱體重263斤，要求坐滑竿往返半山腰的「財神店」。因男子身形高大，普通滑竿難以承載，最終，臨時調來一頂特製大轎子才勉強就位。為確保安全，轎班共安排9人分組輪換，另有人負責開路。

方先生透露，這趟旅程單趟21公里，抬到目的地時，男子一路興致高昂，還跟著轎夫喊號子，引來眾多遊客拍照圍觀，男子決定在山上住一晚，隔日再被抬下山，「途中雖遇小雨，他拒絕打傘，表示無礙，完成行程後，除約定的21200元外，他還額外給每人100元小費，總支出達22100元。」

據悉，在峨眉山景區，一般遊客大多僅體驗3公里左右的短程滑竿，價格約480元，像此次「定製大單」極為少見，甚至有一些網友在社群平台分享目擊照片稱，場面「壯觀又豪橫」。

方先生強調，男子透露明年還會再來，他已答應屆時準備更大的轎子，讓對方坐得更舒適。

