　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

▲李男潛入俞太太家中抽對方血。（示意圖／CFP）

▲李男潛入俞太太家中抽對方血。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇揚州一名李姓男子日前半夜非法潛入俞太太家中，並用針頭抽了俞太太的血，遭對方丈夫發現後，才逃離該住所。李男被警方逮捕後，坦承犯案並表示，「就喜歡跑到別人家裡，透過這種緊張感，緩解一下壓力。」他的理由令眾人相當傻眼。

據《紅星新聞》報導，事發當晚，俞太太在家中臥室休息，丈夫外出。李男採用推門入室的方式，非法侵入對方中，發現俞太太在2樓臥室內休息，遂採用含有七氟烷、異氟烷的黑布麻醉對方，並靜脈抽血。俞太太的丈夫返家後，發現素不相識的李男，便拿水壺砸向對方，隨後李男逃離現場。

▲。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pexels）

▲俞太太在睡夢中被李男抽血。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pexels）

警方表示，除現場物證外，到案後，李男如實供述了主要犯罪事實。法院二審判決書中也顯示，李男先前曾因犯下竊盜罪、強姦罪、非法侵入住宅罪等多次獲刑，也曾因侵犯隱私而受到行政拘留。

俞太太指出，她當時稍微清醒後，在床上找到了一根醫院抽血時，才用到的壓脈帶，並且感覺自己左邊胳膊有疼痛感，「再一看，疼痛的部位，有一個針眼以及血跡，後來去醫院的時候，醫生也說，確實是針眼。」

此外，根據揚州市公安局物證鑑定所出具的理化檢驗報告，證實當晚李男留下的黑布中，檢出麻醉藥七氟烷、異氟烷成分。

揚州市中級人民法院認為，原審法院認定事實清楚，適用法律正確，證據充分，量刑適當，李男因犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑二年的原判，二審駁回李男的上訴要求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／才宣布「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了
快訊／新北死亡車禍　男騎士不治
人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長
AI泡沫來了？　OpenAI執行長示警「新創估值」太瘋狂
北市動物園「小喬」過世！
26歲騎士忠孝橋噴飛死亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

怎看烏克蘭危機局勢　陸外交部：支持和平對話談判是唯一可行出路

太空人也掌鏡！　陸首部8K太空實拍電影《窗外是藍星》9月上映　

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

陸男遭海鮮刺傷　感染「創傷弧菌」病逝

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

改喝大陸水省錢　香港政府遭詐騙「吞下冒牌水」

「帶你去吃零食玩耍」　陸警「防拐測試」 測50人騙走13名娃　

台灣農特產品業者組團赴香港　開拓市場新商機

明年起常態查核　軍公教核心人員禁持對岸身分證件

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

快訊／才宣布減班「做四休三」　瀧澤科技發布重大訊息了

Matzka限制女兒談戀愛　被踢爆雙標「高中就有初戀」

《特戰英豪》VCT太平洋聯賽總決賽降臨日本　限定周邊現場販售

快訊／新北81歲翁騎機車「下坡彎道失控」　自撞路燈送醫不治

于正、林心如恩怨14年和解了！　他認「當年太小氣」曝私下聯絡過程

南投48拍8隊闖進決賽　限今天中午起48小時內交件爭奪首獎5萬元

網紅餐廳吃播突遭「失控休旅車猛撞」　滿桌食物炸飛畫面全都錄

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

《角頭》北館五虎將罕見合體！　潘俊佳退團MP十年「想切割」：求別再叫我嘎嘎

【輸贏系老師】誰動誰就輸！老師「連眼睛都沒眨」KO學生

大陸熱門新聞

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

求職不看能力看臉蛋？要求週休二日卻被嗆醜

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

中國首台「電子束光刻機」問世

15歲少女回家途中遭男同學殺害

陸外賣哥破英文打招呼「I love you」　閃婚美籍女博士

陸小五生擺攤賣奶茶月入1.6萬 和媽媽約定期末考全班第一才能擺

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸28歲單親媽媽去世　2歲男童伴屍數日

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

更多熱門

相關新聞

胸口插刀陳屍車內！日公園驚現「神秘男屍」

胸口插刀陳屍車內！日公園驚現「神秘男屍」

日本石川縣金澤市一名男子被發現陳屍在車內，胸口則是插著一把刀，死狀詭異。根據通報民眾指出，這輛車已經停在公園停車場數日，然而19日散步經過時，突然發現裡面有人影，驚覺有異，隨即通報警方。

翁親手埋葬愛犬　下秒暴斃墳墓旁

翁親手埋葬愛犬　下秒暴斃墳墓旁

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

尿液變醬油色！30歲男狂健身半月「進ICU」

尿液變醬油色！30歲男狂健身半月「進ICU」

陸五歲女童凌晨夢遊開門往外走 監視器全都錄！好家在人工湖邊尋回

陸五歲女童凌晨夢遊開門往外走 監視器全都錄！好家在人工湖邊尋回

關鍵字：

江蘇揚州男子非法入室抽血

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面