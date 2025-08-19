男子半夜潛入民宅「偷抽女子血液」　他向法官辯稱：可以舒壓

▲李男潛入俞太太家中抽對方血。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇揚州一名李姓男子日前半夜非法潛入俞太太家中，並用針頭抽了俞太太的血，遭對方丈夫發現後，才逃離該住所。李男被警方逮捕後，坦承犯案並表示，「就喜歡跑到別人家裡，透過這種緊張感，緩解一下壓力。」他的理由令眾人相當傻眼。

據《紅星新聞》報導，事發當晚，俞太太在家中臥室休息，丈夫外出。李男採用推門入室的方式，非法侵入對方中，發現俞太太在2樓臥室內休息，遂採用含有七氟烷、異氟烷的黑布麻醉對方，並靜脈抽血。俞太太的丈夫返家後，發現素不相識的李男，便拿水壺砸向對方，隨後李男逃離現場。

▲俞太太在睡夢中被李男抽血。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pexels）

警方表示，除現場物證外，到案後，李男如實供述了主要犯罪事實。法院二審判決書中也顯示，李男先前曾因犯下竊盜罪、強姦罪、非法侵入住宅罪等多次獲刑，也曾因侵犯隱私而受到行政拘留。

俞太太指出，她當時稍微清醒後，在床上找到了一根醫院抽血時，才用到的壓脈帶，並且感覺自己左邊胳膊有疼痛感，「再一看，疼痛的部位，有一個針眼以及血跡，後來去醫院的時候，醫生也說，確實是針眼。」

此外，根據揚州市公安局物證鑑定所出具的理化檢驗報告，證實當晚李男留下的黑布中，檢出麻醉藥七氟烷、異氟烷成分。

揚州市中級人民法院認為，原審法院認定事實清楚，適用法律正確，證據充分，量刑適當，李男因犯非法侵入住宅罪，判處有期徒刑二年的原判，二審駁回李男的上訴要求。