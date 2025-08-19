「胸口插刀」陳屍車內！　日本公園停車場驚見神秘男屍

記者王佩翊／編譯

日本石川縣金澤市一名男子被發現陳屍在車內，胸口則是插著一把刀，死狀詭異。根據通報民眾指出，這輛車已經停在公園停車場數日，然而19日散步經過時，突然發現裡面有人影，驚覺有異，隨即通報警方。

根據《北陸放送》報導，警消19日上午10時多接獲一名在金澤市西部綠地公園附近散步民眾的通報稱，「有一輛汽車從3天前就停在這裡，但車上有一名男子。」

警方與救護人員獲報後隨即趕抵現場後，發現一名男子胸口插著一把刀倒在車內，而警方破窗後，也確認車內男子已無生命跡象，明顯死亡。

根據警方調查，死者所駕駛的車輛已在該處停放2至3天，車門緊鎖，車廂內部並無遭到翻找或破壞的痕跡。捜查人員根據現場跡證研判，這起死亡事件疑似為自殺行為，目前正全力釐清死者身分及死亡原因。

