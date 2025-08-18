68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

▲男子親手埋葬狗狗後，突然愛犬墳墓旁昏倒。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國北柳府一名68歲緬甸籍男子在家門口為陪伴自己10多年的愛犬挖掘墳墓時，突然倒地身亡。男子的妻子悲痛表示，當時狗狗的屍體才剛被埋入土裡，沒想到下一秒丈夫就突然失去意識，倒在狗狗的墳墓旁，怎麼叫也沒反應。

根據khaosod報導，68歲緬甸籍死者與妻子一起住在北柳府的一棟單層水泥建築。警方18日清晨接獲通報稱，有人倒地身亡，立即會同醫師及救援單位趕到現場。救援人員抵達現場時，發現死者倒臥在一個新挖好的土坑旁，手邊還留著一把沾滿泥土的鋤頭，身上沒有任何外傷或打鬥痕跡。

醫師初步檢查後發現，男子本身患有高血壓，研判疑似因身體狀況不適，加上長時間勞累，才會突然昏倒。遺體目前已送往醫院解剖，以釐清確切死因。

死者62歲的妻子透露，家裡養了10年的愛犬「芭蕉」18日上午因年老病逝，由於狗狗體型較大，必須挖深坑掩埋，因此丈夫拿著鋤頭在院子裡揮汗超過1小時，才挖好足夠大的坑洞。

夫妻倆合力將愛犬放入坑裡後，丈夫開始用鋤頭回填泥土，並拍打壓實地面。沒想到就在這個時候，他突然倒下。妻子見狀急忙大喊鄰居幫忙，還試著救人，但仍無力回天。