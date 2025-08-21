刺頸無緣岳母險奪命！恐怖情人黑歷史曝...酒駕、拖警越犯越大

▲犯下豐原車站砍殺案的黃男遭起訴，前科累累，還曾拖行員警。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名黃男上月持刀在豐原車站朝前女友、前女友母親砍殺，且針對頸部要害猛刺，好險母女閃過逃死。據了解，黃男橫行豐原神岡一帶，早有多次酒駕、肇逃等紀錄，甚至曾不滿闖紅燈被攔查，拖行奮力逮捕自己的警察10多公尺，如今又因為前女友媽媽阻止交往，藏刀犯案，越犯越大案。

黃男（28歲）因為跟前女友感情出現問題，甚至女友被媽媽帶回北部居住，並且對黃男聲請保護令，要求別再靠近。但今年7月24日，黃男得知前女友要回台中探望外公，並且順便進行產檢，竟一路狂盧要求前女友回心轉意，跟自己離去，前女友母親不斷阻止，卻惹毛黃男。

黃男眼看前女友黃女就要跟其母親搭車北上，竟在豐原車站內掏出刀子，對前女友母親一陣猛刺，也不甩前女友有孕在身，還不斷拉扯攻擊，好險母女倆即時躲過，才沒慘死刀下。

▲黃男上月持刀在豐原車站行兇，行徑囂張。（圖／Threads／hhh.3_62提供）



黃男早就有多項前科，接連因不同案件被地院判刑，從剛成年時被依公危處2月刑期，接著仍不知悔改，又因類似案件被判4月刑期，直到近年，黃男已經進出監獄頻繁。

2021年，黃男在豐原駕車遇到閃紅燈路口，車輛沒減速，又在路上貿然亂竄，結果車子撞上其他車輛，黃男直接肇事逃逸；2022年，黃男在工作時喝了2罐啤酒，因為神岡一處路口闖紅燈被員警攔查，結果還持續催油門準備落跑，員警奮力抓著黃男右手，他竟不停，就這樣拖著員警10多公尺，被測出酒測值達到0.77mg/l；2023年，黃男跟一名王男有糾紛，疑似不斷「亂」王男，還傳訊說「要我繼續亂才甘願？」實屬豐原地方頭痛人物。

黃男曾在審理時說，自己擔任建築工人，有未成年小孩需要養，家庭經濟狀況不佳，小孩給太太照顧。但黃男收入不穩定是其次，多次酒駕、肇逃紀錄，進出監獄已經是家常便飯，女友母親不同意兩人交往，自屬自然。

檢警追查，這次黃男無視前女友聲請保護令，還在包包被預藏刀械，朝無緣的丈母娘砍殺攻擊，恐怕就是因阻止兩人交往，讓黃男懷恨在心，最終鑄下大錯。