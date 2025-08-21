老司機站堆高機牙叉上卸貨　從162cm高摔落慘死...闆娘被判刑

▲台中一名貨運司機站在堆高機牙叉上卸貨，結果從162公分高摔死，雇主被判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一間托運行10多年老員工顏男去年送貨時，站在堆高機上的牙叉方便卸貨，結果當時操作堆高機的蔡男，將牙叉升高約162公分，顏男因堆高機搖晃摔下，竟因此傷重死亡。檢方認為，托運行雇主陳女違反職安法將人起訴，地院近日判6月刑期、緩刑2年。

中檢追查，陳女是該托運行負責人，在10多年前雇用顏男擔任司機，陳女平時負責調度指揮司機，應負責對司機進行職安宣導使其有危害辨識能力，但陳女未對顏男實施教育訓練、沒提醒不得站於堆高機牙叉上，以及未設置防止勞工墜落設施。

去年3月，顏男駕駛貨櫃聯結車到大雅區送貨，結果顏男站在該公司一名蔡男駕駛的堆高機牙叉上，蔡男駕駛堆高機前行時，因為壓到地面的繩子跟掛勾，導致堆高機搖晃，又因為牙叉升高到162公分，站在上頭的顏男因此墜地，頭部受傷，經搶救1日後仍宣告不治死亡。

陳女說，自己有跟司機講過不能站在牙叉上頭，貨車內也有放置安全帽，但相關事項都是口頭交代，沒有事證能證明說法。

檢方認為，若陳女有確實要求，顏男哪有可能冒著被懲處，甚至生命危險，而拒絕遵守規定，陳女自稱有跟司機們說「我們不幫忙卸貨」，那顏男自然無站在堆高機上的必要，陳女為何需要多此一舉告知，說法矛盾。

中院考量，陳女身為雇主，輕忽勞工作業安全，考量已經與家屬調解賠償，家屬願意原諒，依照違反應有防止危害之必要安全衛生設備及措施規定，致生死亡之職業災害罪，處有期徒刑6月、緩刑2年。