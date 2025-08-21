不甩保護令！恐怖情人車站刺頸前女友母　檢火速殺人未遂起訴

▲豐原車站上月刺頸案火速偵結，黃男被依殺人未遂起訴。（圖／Threads／hhh.3_62提供）



記者許權毅／台中報導

台中豐原車站上月發生砍人案件，黃男因不滿前女友黃女跟其母不同意他陪同產檢，不斷騷擾，甚至不甩保護令，在車站大廳要求前女友留下，遭到拒絕後，竟持刀揮砍前女友母親脖子5下。檢方不到一個月火速偵結，依殺人未遂將他起訴。

中檢調查，黃男（28歲）有多項前科，去年10月才剛出監，仍不知悔改，因為跟前同居女友黃女關係不睦，前女友由母親帶回北部居住，並向台中地院聲請保護令，警方則已經在今年6月18日將保護令告知黃男。

事發當天、7月24日，黃男得知黃女跟媽媽要南下台中探望外公，並順便進行產檢，竟跑到該處騷擾，要求黃女與自己走，經黃女家人報警，黃男仍在附近徘徊，並且以LINE訊息騷擾，又尾隨黃女到豐原區中正路上一間婦產科產檢，打電話重複要求黃女跟自己走，也被黃女母親阻止進入診間。

▲黃男不滿前女友媽媽阻止自己陪同產檢，持刀砍殺 。（圖／鐵路警局台中分局提供）



黃女由母親陪同看診完後，一同前往豐原車站準備搭車北上，黃男當場拉著黃女要求留下，黃女再次拒絕，並準備進入月台，黃男跟黃女母親發生口角，竟當場扯斷其母包包，並緊緊拉住黃女，並從包包內拿出預藏水果刀，刺向黃女母親左側脖子5下。

黃女見狀趕緊推開黃男，黃男又再度往黃母腹部攻擊，好險被黃女擋下，黃母也趁機把刀身掰斷，黃男仍不可罷休，徒手掐住黃母脖子，被黃女阻止後，仍不停叫囂，黃女母女均受傷。直到鐵路警察或報到場，將黃男當場逮捕，查扣一把斷裂水果刀，還在黃男包包內查扣一把工作用小刀。

檢方先前將黃男聲押獲准，將黃男依殺人未遂、傷害以及強制等罪起訴，並且認定他違反保護令，且黃男執行完畢5年內再犯，為累犯，檢方建請法院加重其刑。