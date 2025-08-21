　
社會 社會焦點 保障人權

211kg過期頂級和牛照樣賣！22客人吃下肚　御帝燒肉無良老闆起訴

▲▼御帝燒肉和牛,過期。（圖／保七總隊提供）

▲台中御帝燒肉和牛店把211公斤過期肉品拿來販售，檢方近日偵結起訴宋姓老闆。（圖／保七總隊提供）

記者許權毅／台中報導

台中去年接連傳出頂級和牛過期案件，其中西區頂級和牛店「御帝和牛燒肉」宋姓負責人將211公斤逾期肉品販售，害22名客人不知情吃下肚，新聞揭露後，宋男還動手改效期、延長1年。檢方近日偵結，依食安法、詐欺以及偽造文書等罪起訴宋男。

中檢潘曉琪檢察官先前指揮保七總隊第三大隊中區中隊、中調處及中市府衛生局等單位組成專案小組，追查御帝和牛燒肉將過期和牛。專案小組去年4月前往該店查扣肉品進口單據、自黏標籤及逾期肉品211公斤等相關證物，製作宋姓負責人及蔡姓員工筆錄，經檢察官複訊，分別以新台幣30萬及5萬元交保。

▲▼御帝燒肉和牛,過期。（圖／保七總隊提供）

▲▼宋男私自用標籤改寫效期，被檢方抓包。（圖／保七總隊提供）

▲▼御帝燒肉和牛,過期。（圖／保七總隊提供）

據查，該公司於去年2月27日向日本肉品商購買白老牛，但該批肉品賞味期限為3月25日，宋姓負責人明知肉品已逾有效日期未售完，竟於3月26日起，指示將該餐廳升級之餐點肉品改為已逾期的白老牛，並由不知情員工向消費者推銷，導致22名消費者食用。

當時媒體在4月間揭露肉品風波，宋男與肉品公司業務蔡男共謀，把大量逾期肉品上標籤貼紙，私自延長時效1年，以規避查緝。檢方近日偵結，認定宋男涉嫌違反食品安全衛生管理法、刑法詐欺及偽造文書等罪嫌起訴。

▲▼御帝燒肉和牛,過期。（圖／保七總隊提供）

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
台中和牛風波標籤過期逾期

