社會 社會焦點 保障人權

台中單車婦逆向被撞死！　25歲騎士「反應時間僅1秒」無罪

▲▼ 台中蔡姓婦人騎單車逆向被撞死。（圖／資料照）

▲台中蔡姓婦人騎單車逆向被撞死。（圖／資料照）

記者黃資真／台中報導

台中市豐原區一名蔡姓婦人(72歲)騎腳踏車逆向行駛，被黃姓機車騎士(25歲)撞上，造成蔡女送醫搶救不治。日前判決出爐，台中地院認為黃男反應時間僅1秒，且路邊有違規停車問題，判決黃男無罪。

本案發生在2024年7月11日晚間9時25分，黃男騎車沿向陽路由東往西方向行駛，蔡女騎腳踏車逆向行駛在同條路上，黃男因閃避不及，2人雙雙碰撞倒地，其中蔡女因外傷性顱內出血及顱骨折，因中樞及呼吸衰竭而死亡。

檢方認為，黃男應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，而依當時天氣良好及道路有照明設備且有開啟等路況，應無不能注意之情事，卻撞死蔡女，依過失致死罪起訴。

法官從黃男的行車紀錄器畫面中發現，事發時對象來車燈刺眼足以遮蔽其形象車輛視野，順向慢車道則有多部車輛占用慢車道，且有一輛廂型車跨快慢車道臨時停車，又有2位行人站立在該廂型車駕駛座外，均占用黃男行駛之快車道。

21時25分5秒，黃男經過廂型車時，蔡女未裝設夜頭燈下逆向出現在黃男行車紀錄器畫面正前方，21時25分6秒，蔡女下車改為牽自行車行至黃男車頭正前方，自行車車頭轉向分向限制線之方向斜置於快車道，佔據快車道逾半，並隨即與順向之黃男碰撞。

也就是說，自蔡女出現在黃男視野到碰撞發生，黃男僅有1秒鐘的反應時間，並不足以能夠讓黃男反應後及時閃避違規逆向的蔡女。

綜上所述，黃男無從預見事故發生，且因事出突然無法避免，行為並無過失，因此判決黃男無罪。可上訴。

台中逆向車禍死亡腳踏車

