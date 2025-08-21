　
國際

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

▲南韓總統李在明21日在總統辦公室接見訪韓中的比爾蓋茲。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明21日在總統辦公室接見訪韓中的比爾蓋茲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（21）日在首爾龍山總統辦公室接見微軟共同創辦人比爾蓋茲，雙方談論全球公共衛生、人工智慧（AI）、氣候變遷以及小型模組化反應爐（SMR）。李在明盛讚比爾蓋茲長年致力人類福祉；比爾蓋茲則肯定南韓在生技與能源領域的潛力，直言南韓有望在全球健康與清潔能源解決方案上扮演關鍵角色。

根據《韓聯社》、《News1》，李在明在會中提到，自己每天都使用由比爾蓋茲研發的「Windows系統」，讓世人都能透過「窗戶」看世界，而如今比爾蓋茲更積極投入疫苗研發及綠能設施建設，推動造福全人類的公共財，令人敬佩。他強調，地球與全人類福祉需要共同努力，南韓政府將盡力尋求參與合作的方式。

比爾蓋茲則表示，很高興能在李在明上任初期與其會面，並盛讚南韓是全球少數由受援國家蛻變為援助國家的典範，期待南韓持續在改善全球健康領域發揮影響力。他透露，基金會正推動一項長期計畫，未來20年將投入約2000億美元（約新台幣6.5兆元），目標是把全球兒童死亡人數降至每年200萬人以下，減少近8成死亡率。

▲比爾蓋茲稱南韓生技產業近年急速擴張。（圖／達志影像）

▲比爾蓋茲稱南韓生技產業近年急速擴張。（圖／達志影像）

他特別指出，南韓在疫苗、檢測與生技產品方面已展現驚人實力。從位於南韓的國際疫苗研究所（IVI）、SD Biosensor、SK、LG到Eubiologics，南韓生技產業在短短10年間迅速擴張，成為全球不可或缺的重要力量，尤其在新冠疫情期間，相關產品發揮了關鍵作用。

此外，雙方也針對AI未來挑戰及能源需求交換看法。比爾蓋茲認為，隨著AI與高科技產業加速發展，能源需求急遽上升，SMR有望成為解決方案。李在明則回應，韓國已有多家企業投入SMR研發，全球市場布局逐步擴大，南韓完全有實力成為這一領域的強者。他補充，政府同樣關注新一代核能發電，並將積極支持相關發展。

▲比爾蓋茲呼籲李在明，應與川普保持良好溝通。（圖／達志影像）

▲比爾蓋茲呼籲李在明，應與川普保持良好溝通。（圖／達志影像）

在會談中，比爾蓋茲也提醒李在明，25日即將於美國華府登場的美韓首腦會談極為重要，並建議他與川普總統保持良好溝通。對此，李在明表示，雖然挑戰艱鉅，但仍嘗試以智慧推動交流。

據悉，比爾蓋茲時隔3年再度訪韓，他近年宣布將在有生之年捐出99%財富，透過基金會推動氣候變遷對策、貧困消除與醫療改善。

08/20 全台詐欺最新數據

南韓李在明比爾蓋茲

