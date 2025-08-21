美軍兩棲艦「紐奧良號」沖繩外海起火　火勢延燒2名士兵輕傷

記者羅翊宬／編譯

日本沖繩縣宇流麻市美軍港口白灘（White Beach）外海，昨（20）日下午驚傳美國海軍聖安東尼奧級兩棲艦「紐奧良號」失火，火勢從艦首附近竄出。美軍隨即通報日方並請求支援，雖然船員展開自救，但火勢持續蔓延，造成2名海軍士兵輕傷。日本自衛隊與海上保安廳巡視船連夜投入滅火，民間拖船也持續放水。

根據《日本放送協會》，火災發生於20日下午5時（台灣時間下午4時）過後，美軍瑞慶覽營區（Camp Foster）通報中城海上保安部，指白灘外海的紐奧良浩兩棲艦（LPD-18）發生火災。該艦全長約200公尺，隸屬美國海軍第7艦隊，駐地為神奈川縣橫須賀基地。美軍表示，事故中兩名海軍士兵受輕傷，艦上乘員未被要求疏散。

根據日媒《富士新聞網》，自衛隊艦艇迅速前往現場協助滅火，最初民用拖船與自衛隊均投入救援，但後因軍艦上載有危險物品，美軍要求民用船隻撤離。至21日凌晨4時，美軍宣布初步撲滅火勢，但中城海上保安部確認，至上午8時滅火工作仍在進行，海上保安廳船隻持續監視警戒，防止事故再度發生。

航跡資訊顯示，紐奧良號本月14日從長崎縣佐世保市出航，17日抵達沖繩縣白灘附近，事故當天上午8時仍停留在現場海域。報導指出，至目前為止尚未確認油料外洩，也沒有新增傷亡或乘員撤離情況。

日方相關單位將持續監控現場，並協助美軍進行事故原因調查，防止火勢再度擴大。