日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

日本近日各地熊襲人事件頻傳，上週北海道羅臼岳有20多歲登山客遭到棕熊襲擊死亡，震驚日本社會。有資深獵人指出，曾見過有人從車上餵熊，「這種行為非常不好，當地人絕對不會做這種事，往往是觀光客才會這麼做。」他感嘆如果能更早重視人與熊之間的問題，「這起事故應該就不會發生。」

根據《NEWSポストセブン》報導，北海道獵友會砂川分部的分部長接受訪問時指出，入山者等於進入熊的棲息範圍，從自己的觀點來看，登山者沒有配戴獵槍或有獵人陪伴，可以說是相當魯莽的行為。

他舉北海道電力公司嚴格的安全措施做比較，北海道電力公司在前進送電線下方工作時，就會以「熊一定會出現」作為前提，明文規定工作人員一定要找獵人隨行。

他也分享如果真的不幸遇到熊時候，千萬不要喊「喂」，因為棕熊本身也會發出宛如「喂」的喊叫聲，人類如果這樣喊，反而會把熊叫來，必須明確使用人類的語言，如「滾開」等詞彙去驅趕。

另外，他會特別提醒年輕獵人和警察，也不可以透過按喇叭或是放煙火等巨大聲響驅逐熊，以前曾經發生過有人按車喇叭，結果熊直接打破駕駛座車窗，把駕駛拉出來咬死的事情。「因為當熊陷入驚慌時，你完全無法預測牠的行動。」

資深獵人強調，「重點是不要讓棕熊興奮，也不要讓牠陷入恐慌。要冷靜觀察棕熊前進的方向，讓牠自然地回到山林，這才是最重要的。」



