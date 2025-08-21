　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

有日本網友6月曾在羅臼岳遇到母子3熊。（翻攝自X）

▲有日本網友6月曾在羅臼岳遇到母子3熊。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本近日各地熊襲人事件頻傳，上週北海道羅臼岳有20多歲登山客遭到棕熊襲擊死亡，震驚日本社會。有資深獵人指出，曾見過有人從車上餵熊，「這種行為非常不好，當地人絕對不會做這種事，往往是觀光客才會這麼做。」他感嘆如果能更早重視人與熊之間的問題，「這起事故應該就不會發生。」

根據《NEWSポストセブン》報導，北海道獵友會砂川分部的分部長接受訪問時指出，入山者等於進入熊的棲息範圍，從自己的觀點來看，登山者沒有配戴獵槍或有獵人陪伴，可以說是相當魯莽的行為。

他舉北海道電力公司嚴格的安全措施做比較，北海道電力公司在前進送電線下方工作時，就會以「熊一定會出現」作為前提，明文規定工作人員一定要找獵人隨行。

他也分享如果真的不幸遇到熊時候，千萬不要喊「喂」，因為棕熊本身也會發出宛如「喂」的喊叫聲，人類如果這樣喊，反而會把熊叫來，必須明確使用人類的語言，如「滾開」等詞彙去驅趕。

另外，他會特別提醒年輕獵人和警察，也不可以透過按喇叭或是放煙火等巨大聲響驅逐熊，以前曾經發生過有人按車喇叭，結果熊直接打破駕駛座車窗，把駕駛拉出來咬死的事情。「因為當熊陷入驚慌時，你完全無法預測牠的行動。」

資深獵人強調，「重點是不要讓棕熊興奮，也不要讓牠陷入恐慌。要冷靜觀察棕熊前進的方向，讓牠自然地回到山林，這才是最重要的。」


更多鏡週刊報導
東京市區驚見熊奔跑！與熊共存成新難題　獵人待遇卻超慘「日薪1600沒勞保還被告」
日本又見熊殺人！73歲婦倒垃圾遇襲身亡　今年秋田縣首例
熊襲事件「變殺人案」！日本93歲男子倒臥血泊身亡　屍檢後證實為凶殺案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄大規模空襲烏克蘭！　波蘭戰機急升空
晶片關稅最高300%！　日經：台積電恐「付出更多」
快訊／港系券商掰了！　金管會同意解散
看3次中醫被收27萬！　台中衛生局開鍘
減稅減負擔！　卓榮泰宣布：明年「3種家庭」免繳綜所稅
「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？
「比基尼辣照」被梧桐妹出賣　賈靜雯傻眼：那麼小有啥好看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

普丁沒占領的土地也想要！　范斯：烏安全保障應由歐洲承擔

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

俄大規模空襲！574無人機、40飛彈攻烏克蘭　波蘭戰機急升空

烏克蘭版「韓式緩衝區」？華府推安全走廊　歐洲考慮派兵駐守

普丁沒占領的土地也想要！　范斯：烏安全保障應由歐洲承擔

李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

美對俄大讓步！　學者提3警訊：川普恐「繞過台灣」與北京談交易

20億戰機又沒了！「美F-18墜海」駕駛獲救　10個月摔6架

道奇好消息！Kiké睽違45天3A復出　首戰敲2安、1打點

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

美首例　兒童性侵慣犯「雙重閹割」換減刑

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

麥當勞CEO認了「賣太貴」　9月起套餐大降價

更多熱門

相關新聞

《獵人》又更新了！　冨樫義博消失9個月首發文

《獵人》又更新了！　冨樫義博消失9個月首發文

又更新了！日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）自1998年連載至今，因為作者冨樫義博患有腰疾，時常不定期休刊，他開設X帳號，主動向全球粉絲報告連載進度，這次是消失社群網路9個月以來第一次更新，並曬出照片告知又開始畫了。

李在明將訪日　承諾「不會推翻」慰安婦協議

李在明將訪日　承諾「不會推翻」慰安婦協議

「14片櫛瓜賣880元」獲必比登　網揶揄：貴得有理？

「14片櫛瓜賣880元」獲必比登　網揶揄：貴得有理？

美軍兩棲艦「紐奧良號」起火　2名士兵受傷

美軍兩棲艦「紐奧良號」起火　2名士兵受傷

金正恩愛的抱抱！「最高禮遇」款待作戰軍官

金正恩愛的抱抱！「最高禮遇」款待作戰軍官

關鍵字：

棕熊獵人日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面