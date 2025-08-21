隱藏10年被揭露！北韓「最新飛彈基地」衛星影像曝　緊鄰中國邊境

▲位於北韓平安北道大館郡的新豐洞飛彈基地，直到最近才被發現。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）一處位於平安北道的新豐洞（暫譯）飛彈作戰基地，距離中國邊境僅27公里，早在2014年便已投入運作，直到10年後的近期才被揭露。專家研判，該基地可容納6至9枚能搭載核彈頭的洲際彈道飛彈（ICBM），包括「火星-15」、「火星-18」等型號，射程不僅涵蓋東亞，甚至直指美國本土，對區域與全球安全構成潛在威脅。

根據《韓聯社》，美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下研究北韓的網站「跨越經緯」（Beyond Parallel）以今年7月11日拍攝的衛星影像為基礎，透過報告書揭露位於北韓平安北道大館郡的新豐洞飛彈基地，詳細介紹包括地下入口、地下設施、指揮中心、後援建築等，並由CSIS在官方網站於美東時間20日公布。

▲新豐洞飛彈基地的行政辦公區域。（圖／翻攝自Beyond Parallel）

新豐洞飛彈基地距離中國邊境27公里、位於北韓首都平壤北北西約146公里、距離南韓首都首爾則約340公里。專家指出，該座基地自2004年開始建設，2014年大致完工並投入運作，近年仍持續擴建與改良。

衛星資料顯示，新豐洞基地內部規模龐大，由一個旅級單位駐守，下轄數個營級部隊與支援單位。內部組成包括營房區、車庫、維修廠、後勤倉庫，以及隱蔽的地下隧道與儲存設施，可供彈頭與飛彈分開存放，並在作戰前進行組裝。其中，營房區能容納數百名士兵與軍官，內部設有行政辦公區域、生活設施、小型訓練設施。

這種模式與北韓其他飛彈基地一致，目的在提升隱蔽性與生存力。

▲▼金正恩2023年12月18日攜愛女金主愛視察ICBM火星-18型試射。（圖／VCG）

報告分析，新豐洞飛彈基地的設計頗具機動性。戰時，搭載飛彈的直立式發射架運輸載具（TEL）或飛彈彈設發射器（MEL）將從基地出發，與彈頭運輸部隊會合後，移動至預先測量好的發射地點展開行動。這樣的運作方式可有效降低遭到先發制人打擊的風險，增強核打擊能力的可靠性。

防禦設施方面，衛星影像發現新豐洞基地周邊部署高射炮或短程地對空飛彈陣地，並利用山地地形隱蔽設施，部分區域還設置偽裝網以避免偵察。完善的道路網絡連接車庫、地下掩體與外圍道路，顯示該基地具備隨時支援大型飛彈車輛進出的能力，確保能迅速轉移與發射。

美國防務專家警告，新豐洞基地的戰略位置與部署能力，進一步鞏固了北韓的核嚇阻力。由於其射程涵蓋美國本土，這使得北韓能在區域危機或談判中擁有更強大的籌碼，也對南韓、日本及整個東北亞安全環境構成重大挑戰。