金正恩愛的抱抱！以「最高禮遇」允許面前抽菸　款待赴俄作戰軍官

▲金正恩邀請赴俄作戰部隊指揮官前往勞動黨辦公室，以「最高禮遇」款待。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日以「最高禮遇」款待曾赴烏克蘭協助俄軍作戰的北韓軍官，不僅在勳章頒授儀式中親自接見，還允許軍官在其辦公室內抽菸，展現對其功績的高度肯定。此舉不僅象徵軍官在國家戰略任務中的核心地位，也凸顯金正恩意圖展現軍隊最高指揮官的強悍形象。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，金正恩在朝鮮勞動黨中央委員會本部大樓接見了協助俄軍作戰的主要軍事指揮官，並頒發國家勳章，以表彰他們在俄烏戰爭中所立下的功績。受表彰的軍官多為參與俄羅斯派兵作戰的北韓部隊指揮官，勳章授予的是在海外軍事行動中立下不朽戰功的將領、軍官與士兵。

金正恩在接見中，特別邀請軍官進入辦公室，象徵性地進行「面對面抽菸」（맞담배）。照片中可見金正恩與軍官並排而坐，面前擺放著香菸、煙灰缸與火柴，雖未直接拍攝吸菸畫面，但可以推測允許在辦公室內吸菸。

由於金正恩在北韓被視為「最高尊嚴」，此舉在北韓社會中屬於極度罕見且尊榮的待遇，展現其對軍官貢獻的高度肯定。

▲金正恩給予「愛的抱抱」。（圖／路透）

根據南韓媒體《News1》，這類場景不僅用來象徵軍官在國家戰略中的重要性，也強化男性化與硬漢形象，同時達到激勵軍隊士氣、表彰海外派兵軍官的目的。金正恩此舉也延續過往習慣，過去在洲際彈道飛彈（ICBM）與短程彈道飛彈（SRBM）發射成功時，金正恩也曾多次與軍官共同進行對抽菸，藉此呈現「最高司令官與前線指揮官同行」的形象。

金正恩向軍官致詞，高度讚賞參與庫斯克州收復作戰的指揮官與全體部隊，並表達感謝之意，「祖國交付了最重要的任務，同志們與同志們的戰鬥部隊都肩負重任」，這種接見方式被解讀為北韓最高領導人以可行的方式，向海外派兵的軍官們展現最大榮譽與鼓勵。

報導分析，金正恩的接見與對抽菸舉動，不僅是對北韓軍隊在海外作戰表現的肯定，也反映其持續透過儀式與象徵行動，塑造「強悍軍事領袖」形象，並藉此激起軍中忠誠與士氣。此次勳章頒授與特殊接待，也再次彰顯北韓在軍事領導與外交行動中，對核心指揮官的高度重視。