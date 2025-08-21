李在明即將訪日！承諾「不會推翻」慰安婦協議：日韓應避免對立

▲南韓總統李在明首度接受日媒專訪。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統李在明預計23日至24日訪問日本，並與日本首相石破茂舉行首腦會談，此前他率先接受日媒《讀賣新聞》專訪，針對慰安婦及二戰朝鮮籍非法徵用勞工訴訟、日本漁產品進口限制、北韓（朝鮮）核武問題、美日韓合作及對日本人的印象等議題表達務實立場。他重申，不希望推翻前政府所達成的歷史協議。

針對慰安婦賠償與二戰朝鮮籍非法強制徵用勞工訴訟，李在明認為儘管這兩項議題涉及南韓國民情感，但作為國家元首，必須兼顧政策的一致性及國際信任，強調「推翻前任政府所達成的協議並非理想之舉」。

他認為，韓日兩國應以長期且「更具人性觀點」的方式討論歷史問題，避免對立，同時重視受害者及家屬的感受。李在明提及1998年由南韓時任總統金大中、日本時任首相小淵惠三所達成的共同宣言，認為兩者為韓日雙邊關係設下新里程碑，並期望自己能夠在任期內能發表新的共同宣言，進一步深化日韓合作。

針對南韓是否解除對於進口日本漁產品的限制，李在明認為「時機尚早」。南韓從2013年起因福島核電廠事故而禁止福島及其他7縣漁產品進口。他指出，即使部分南韓民眾赴日旅遊享用日本食品，但先決條件應是讓國民重新恢復對日本漁產品的信任。

在安全保障與北韓問題上，李在明展現積極對話立場。他認為韓半島（朝鮮半島）與東北亞的和平穩定需要由日、美兩國與北韓建立互動機制，並提出分階段非核化策略：第一階段為凍結核與導彈開發，第二階段縮減核武，最終階段則為實現韓半島非核化。

同時，他對日本人遭北韓綁架問題表達深切同情，強調「必須解決」，並重申對話的重要性。不過，他也承認北韓目前對改善兩韓關係的態度相當冷淡，短期內改善兩韓關係極具挑戰。

外交方面，李在明打破南韓總統過去的慣例，先出訪日本、再訪問美國，顯示其追求實用外交的方針。他與石破茂在G7峰會期間首次會晤，並達成共識，透過「穿梭外交」保持日韓領導人之間頻繁互訪，以增進互信與合作。李在明引用韓文諺語，強調面對面交流可促進親密感。

他希望，韓日兩國領導人能隨時往來，涵蓋經濟、社會文化、民間交流、環境及安全保障議題，並串連此次訪日與訪美（24至26日）行程，深化美日韓三方合作。

李在明受訪時透露，他對日本人其實抱持正面印象，認為日本人開朗、謙虛且勤奮，並對德川家康的耐心及政治智慧表達敬意，認為其事蹟可作為政治教訓。他強調日本文化中「尊重他人、貢獻團體」的價值，期待透過文化交流促進兩國互信與合作。

李在明強調，日本對南韓「非常重要」，雙方應挖掘互利合作領域，並深化在經濟及安全保障方面的合作，推動人員與文化交流。他表示，「歷史承諾不可輕易撼動，合作領域則應積極擴大」，以務實方式維護兩國長期關係穩定。