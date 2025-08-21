催罷免同意票！民進黨議員跨區支援車掃　「拔羅波」明辦罷前之夜

▲823罷免投票倒數2天，民進黨議員跨區支援車掃催票。（圖／民主進步黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免投票倒數2天，民進黨新北市黨部今（21日）與罷團「拔羅波 罷免羅明才」，和特別跨區支援的新北市議員戴瑋姍、黃淑君一同隨車隊掃街前進烏來，下午再與在地議員陳乃瑜、陳永福挺進深坑、新店安坑等地，把握投票前最後階段，催出同意罷免票。「拔羅波」志工代表Amy表示，投票倒數最後幾天，不只和新北市黨部透過車隊前進平常徒步較難抵達的深耕、烏來、石碇、坪林，同時也在市區徒步掃街，並在新店沿線各捷運站點和民眾懇託，呼籲大文山地區的朋友8月23日出門投票。

Amy說，投票最後階段，不只透過綿密的陸戰行動，希望強化宣傳力道，同時明（22日）也將在新店「建國游泳池」前舉辦「罷前之夜」，希望透過不一樣的方式，將罷免投票資訊向更多民眾宣傳，懇託民眾把握8月23日，一起出門投票、同意罷免。

戴瑋姍指出，過去1年半國民黨立委在立法院內破壞台灣憲政秩序，強推違憲的國會擴權法案，「每一位國民黨立委，都要為毀憲亂政的行為負起責任。」呼籲全國即將在本週六進行罷免投票的7個選區民眾，一起站出來出門投票，讓國民黨立委看見台灣人守護民主、維護國會秩序的決心。

針對昨日新北市議會無異議通過民進黨團「普發現金」提案，並交付新北市府研議，黃淑君提到，昨天民進黨團提案時，現場國民黨議員沒有任何人反對，所以提案就在「無異議」的情況下通過。她強調，如果普發現金是多數市民的期待，也希望新北市政府正視民意，盡快還稅於民，回應人民的期待。