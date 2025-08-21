　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

催罷免同意票！民進黨議員跨區支援車掃　「拔羅波」明辦罷前之夜

▲▼823罷免投票倒數兩天，民進黨議員跨區支援車掃催票，民進黨新北黨部主委蘇巧慧。（圖／民主進步黨新北市黨部提供）

▲823罷免投票倒數2天，民進黨議員跨區支援車掃催票。（圖／民主進步黨新北市黨部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免投票倒數2天，民進黨新北市黨部今（21日）與罷團「拔羅波 罷免羅明才」，和特別跨區支援的新北市議員戴瑋姍、黃淑君一同隨車隊掃街前進烏來，下午再與在地議員陳乃瑜、陳永福挺進深坑、新店安坑等地，把握投票前最後階段，催出同意罷免票。「拔羅波」志工代表Amy表示，投票倒數最後幾天，不只和新北市黨部透過車隊前進平常徒步較難抵達的深耕、烏來、石碇、坪林，同時也在市區徒步掃街，並在新店沿線各捷運站點和民眾懇託，呼籲大文山地區的朋友8月23日出門投票。

Amy說，投票最後階段，不只透過綿密的陸戰行動，希望強化宣傳力道，同時明（22日）也將在新店「建國游泳池」前舉辦「罷前之夜」，希望透過不一樣的方式，將罷免投票資訊向更多民眾宣傳，懇託民眾把握8月23日，一起出門投票、同意罷免。

戴瑋姍指出，過去1年半國民黨立委在立法院內破壞台灣憲政秩序，強推違憲的國會擴權法案，「每一位國民黨立委，都要為毀憲亂政的行為負起責任。」呼籲全國即將在本週六進行罷免投票的7個選區民眾，一起站出來出門投票，讓國民黨立委看見台灣人守護民主、維護國會秩序的決心。

針對昨日新北市議會無異議通過民進黨團「普發現金」提案，並交付新北市府研議，黃淑君提到，昨天民進黨團提案時，現場國民黨議員沒有任何人反對，所以提案就在「無異議」的情況下通過。她強調，如果普發現金是多數市民的期待，也希望新北市政府正視民意，盡快還稅於民，回應人民的期待。

▲▼823罷免投票倒數兩天，民進黨議員跨區支援車掃催票，民進黨新北黨部主委蘇巧慧。（圖／民主進步黨新北市黨部提供）

▲▼823罷免投票倒數兩天，民進黨議員跨區支援車掃催票，民進黨新北黨部主委蘇巧慧。（圖／民主進步黨新北市黨部提供）

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／恐怖家暴！　31歲女血跡斑斑送醫
向太「豪氣買台北4塊地」！　因郭碧婷想蓋動物園
快訊／北市信義熱飆38.8度！　5縣市高溫警示
快訊／桌球甜心撞死人！　判刑出爐
新婚才半年！　渣男闖入性侵前女友
未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰連軍人都騙
快訊／王大陸現身開庭　沉默不語進法院
欠15萬！　18歲男遭活活打死丟深山
綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

823罷免倒數　地方民代曝：林思銘說明會送3串衛生紙2條吐司

823罷免倒數　地方民代曝：林思銘說明會送3串衛生紙2條吐司

823罷免投票，民進黨立委范雲今（21日）早偕新竹年輕世代議員歐陽霆、竹北市民代表曾玉菱、邵啟月以及前新竹縣議員余筱菁、立委陳培瑜，一同召開「罷免林思銘 年輕世代要光明」記者會，呼籲竹二的青年朋友823出來投票，同意罷免林思銘。其中，歐陽霆還爆料，林思銘過去辦地方說明會時，都是每人發3分之1條吐司，最近有民眾拿到3串衛生紙、2條吐司，這樣的加碼，證明林思銘在地方相當緊張。

823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

823雙重投票日！7藍委罷免+核三公投　投票資格、門檻一次看

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

與罷團組車隊掃街　蘇巧慧：將守護民主聲音傳入每個家戶

與罷團組車隊掃街　蘇巧慧：將守護民主聲音傳入每個家戶

