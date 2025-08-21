徐國勇接任黨秘書長　陳水扁讚「鐵三角」：信賴卓體制榮勇國泰

▲陳水扁昔日與卓榮泰、賴清德、徐國勇合照。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨召開中常會，總統兼任民進黨主席賴清德會中宣布，中央黨部新任秘書長，將由前內政部長徐國勇接任。對於該人事案，前總統陳水扁今（21日）表示，民進黨鐵三角，薯條三兄弟再度登場，民進黨鐵三角又稱薯條三兄弟，賴清德、卓榮泰、徐國勇，昔是行政院長、院秘書長、院發言人，今是總統兼主席、行政院長、黨秘書長，恭祝信賴卓體制榮勇國泰。

徐國勇曾任議員、立委，2016年入閣後歷任林全、賴清德和蘇貞昌3任院長，曾因警察人事與時任院長蘇貞昌交鋒，在警消權益保障上，也曾被藍委游毓蘭肯定有貢獻。而徐國勇擔任政院發言人期間，與屬於「新系」的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰有好交情，被時任總統府秘書長陳菊戲稱「薯條三兄弟」，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚。

2022年民進黨九合一大敗後，徐國勇是第一個請辭的閣員，他請辭內政部長後，轉往民視新聞台主持政論節目「天下第一勇」至今，徐國勇已經向民視請辭，放棄800萬元起跳的主持年薪。徐國勇在內閣期間被視為是英系，此次回鍋政壇擔任黨秘書長，賴清德納入英系人馬掌重要黨職位置，也被視為人事改革第一槍。

對該人事案，陳水扁今秀出一張四人合照，並寫下評語表示，陳水扁今（21日）表示，民進黨鐵三角又稱薯條三兄弟，賴清德、卓榮泰、徐國勇，昔是行政院長、院秘書長、院發言人，今是總統兼主席、行政院長、黨秘書長，恭祝信賴卓體制榮勇國泰。